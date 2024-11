Lisztes Krisztián egyedül edz, a Frankfurt vezérigazgatója nyilatkozott róla

Az U21-es magyar válogatott a korosztályváltást követő első nemzetközi mérkőzésén, csütörtök délután Paralimniben lépett pályára a házigazda Ciprus ellen. A felkészülési találkozó végül Vancsa Zalán 66. perces góljával 1-0-s magyar győzelemmel zárult. Szélesi Zoltán szövetségi edző keretében nem szerepelt Lisztes Krisztián, a német Eintracht Frankfurt 19 éves támadója ugyanis még nincsen százszázalékos állapotban a másfél hónapja elszenvedett izomsérülése óta.

Lisztes Krisztián Fotó: Imago/Florian Ulrich

Lisztes Krisztián nyáron kezdte meg a 2029-ig szóló szerződését Frankfurtban, eddig azonban a klub negyedosztályban szereplő, második számú csapatában lépett csak pályára, és ott is csupán három mérkőzésen. Szeptember vége óta, a sérülésének is köszönhetően nem jutott szóhoz, a kispadra is csupán egyszer tudott leülni. Szerdán a Frankfurt arról számolt be, hogy Lisztes jelenleg egyedül edz, így próbálja visszanyerni a formáját.

Startschuss Training 👋



ℹ️ Kristensen Reha, Højlund absolviert Teile des Trainings, Grahl, Larsson und Lisztes individuell.



Die Trainingsgruppe wird wie gestern von Staff, Wenig, Inanoglu, Doumbia, Spahn, Djanovic und Neuendorff komplettiert. #SGE pic.twitter.com/xKRHCjduVU — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 13, 2024

Krösche: Lisztes még nem épült fel teljesen

Ma a Frankfurter Neue Presse egy nyilatkozatot tett közzé: az Eintracht Frankfurt vezérigazgatója, Markus Krösche beszélt a 19 éves támadóról:

– Krisztiánnak a felkészülés során kisebb sérülései voltak, ami hátráltatta őt. Még szoknia kell ezt az intenzitást, mert nagy lépés lehet Magyarországról idejönni hozzánk. Teljesen fel kell épülnie, számára az a lényeg, hogy olyan szintet érjen el fizikailag, hogy teljes mértékben bírja az intenzitást – idézi az Origó a klub vezérigazgatóját, aki a magyar játékos kölcsönadásának lehetőségéről is beszélt. – Meg kell nézni, minek van értelme. Néha jó, ha egy teljes szezonon keresztül máshol vagy, de fiatalként kölcsönben játszva azonnal meg kell felelni az elvárásoknak. A klub felelőssége, hogy az egyes fiatal játékosokkal kapcsolatban a megfelelő döntést meghozza.