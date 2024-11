Szoboszlai posztriválisa szenzációs gólt szerzett első válogatott meccsén

A Nemzetek Ligájában Anglia csak a B divízióban szerepel, és itt a 2. csoportban sem az első helyről várta az 5. fordulót; október 10-én hazai pályán 2-1-re kikapott a görögöktől, és három ponttal az eddig hibátlan legyőzője mögé szorult. Csütörtökön Athénban jött a visszavágó, amit az angolok nem éppen jó előjelekkel vártak, különböző mértékű sérülések miatt kilenc játékos esett ki a keretükből! A csapatkapitány Harry Kane szerint azonban többen egyszerűen csak pihenni akarnak, mert a klubcsapataik érdekeit tartják szem előtt, nem a válogatottét. Kane nem titkolta, hogy emiatt nagyon mérges.

Fotó: X/England

Harry Kane a kispadra került, Ollie Watkins kapott bizalmat

Az angol válogatott élére ideiglenesen kinevezett Lee Carsley utoljára állított össze keretet, január 1-től már Thomas Tuchel veszi a kezébe az irányítást, és Kane szerint a „lógósok” kihátrálásában az is szerepet játszott, hogy nem kell tartaniuk retorziótól. Phil Foden, Jack Grealish (mindkettő Manchester City), Bukayo Saka, Declan Rice (mindkettő Arsenal), Cole Palmer, Levi Colwill (mindkettő Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) és Aaron Ramsdale (Southampton) kért felmentés, majd az elutazás előtt Jarrad Branthwaite (Everton) is. A sok hiányzóval a Liverpool egyik játékosa nyert a kezdés előtt: Szoboszlai Dominik posztriválisa, Curtis Jones 23 évesen most debütált a válogatottban. Klubja gratulált is neki. A görögöknél is volt liverpooli a kezdőben, Kosztasz Cimikasz.

Az angoloknál Harry Kane viszont a kispadra került Athénban! Csak azért nem mondhatjuk, hogy ez mindenkit meglepett, mert a sajtó a nap során már kiszimatolta, hogy így lesz. A Bayern München 31 éves támadója a szezonban a bajoroknál 16 mecsen 17 gól szerzett, de Carsley helyette elöl Ollie Watkins (Aston Villa) számára szavazott bizalmat. (A 28 éves támadó klubcsapatában 15 meccsen ötször volt eredményes.)

Watkins elkezdte, Curtis Jones befejezte

S mi történt most a mérkőzés 7. percében? Formás angol akciót láthattunk, Noni Madueke ment el a jobb szélén, a középre tett labdáját pedig öt méterről Watkins belőtte a görög kapuba (0-1). A 30. percben Cimikasz közeli lövését Jordan Pickford bravúrral hárította. Az angolok kapusa fordulás után a 63. percben még nagyobb bravúrral ütötte szögletre Fotisz Joannidisz lövését. Három perc múlva bejött Kane, Watkins helyére, a 77. percben pedig a vendégek megduplázták az előnyüket. Jude Bellingham a 16-os vonaláról a kapufát találta el, de a kipattanó labda a tehetetlen Odiszéasz Vlahodímosz kapus lábairól bepattant a kapuba, ezt öngólnak kellett elkönyvelni (0-2). S ez már azt jelentette, hogy jobb gólkülönbségével Anglia került a csoport élére. A 83. percben pedig már 3-0-ra vezettek az angolok, Curtis Jones hat méterről sarokkal továbított a kapuba Morgan Gibbs-White passzát, gyönyörű gól volt! S Anglia 3-0-ra győzött Görögország ellen.