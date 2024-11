Megszólalt Milák Kristóf új edzője, előjött egy kényes téma és a motiváció kérdése is

A treéner Milák edzéslátogatásairól a következőket mondta:

– Bármikor benne van a pakliban, hogy nem bukkan fel edzésen, én ezen nem fogok meglepődni. Nekünk megvannak a játékszabályaink, ezzel tisztában van, és ezt eddig be is tartotta, de muszáj is, hogy betartsa.

Szabó Álmos egyszer már felügyelte a világklasszis versenyző edzéseit, amikor a korábbi mester, Virth Balázs a februári, dohai világbajnokságon járt csapatának többi tagjával. A szakember korábban maga is úszó volt, edzőként egy darabig a Jövő SC-nél dolgozott, majd később a Vasashoz csatlakozott. Ott 2016 óta paraúszókkal foglalkozik, mégpedig kimagasló eredménnyel, hiszen két paralimpiai bajnok tanítvány is van Illés Fanni és Pap Bianka is személyében.