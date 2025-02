Magyar válogatott játékosok feszülhetnek egymásnak Európa futballpályáin

Kerkez Milos csapata Szoboszlai Dominiké ellen – magyar szempontból is így felvezethetjük az eddigiekben 40 pontot szerzett, ezzel hetedik Bournemouth és az 53 ponttal az angol első osztály élén álló Liverpool találkozóját, amelyet szombaton 16 órától rendeznek (tv: Spíler 1) a 24. fordulóban. Ezt megelőzően, pénteken sajtótájékoztatót tartott a Liverpool, amelynek menedzsere, Arne Slot Szoboszlairól is kapott kérdést, a holland tréner pedig dicsérte a Magyar Aranylabda díjat sorozatban harmadszorra is elnyerő játékosát.

Szoboszlai Dominik fontos tagja a Liverpool csapatának (Fotó: AFP/Paul Ellis)