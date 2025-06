A videó, ami akár a karrierjébe is kerülhet – a Chelsea játékosa ezúttal túl messzire ment

Az állatkínzás hatással lehet Félix karrierjére

Joao Félix az előző idény második felét kölcsönben az AC Milanban töltötte, ahol 19 mérkőzésen 3 gólt szerzett és 1 gólpasszt jegyzett. Ez ugyan némileg jobb mutató volt, mint a megelőző, Chelsea-s félszezonja (12 meccs, egy gól, egy assziszt), de még így sem lehetett elégedett sem a saját teljesítményével, sem a kialakult helyzetével. A formája messze elmaradt attól a szinttől, amit fiatalon sokan vártak tőle, és most már nemcsak a játéka, hanem a pályán kívüli botrányok is rontják a megítélését. Az állatkínzás vádját kiváltó videó hosszú távon a hírnevét és akár a szponzori kapcsolatait is veszélybe sodorhatja.

A 25 éves játékos hat évvel ezelőtt, 2019 nyarán került a Benficától az Atlético Madridhoz 127 millió euróért, és bár Spanyolországban egy bajnoki címet is ünnepelhetett (2020/2021), végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ennek következtében 2024-ben a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Chelsea-hez igazolt, ahol azonban továbbra sem találja önmagát.