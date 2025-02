Varga Barnabás: Rettenetesen csalódott vagyok + videó

A Ferencváros és a ZTE összecsapásán a 2-2-es végeredmény már az első félidőben kialakult, a gólokat Dénes Vilmos Csanád (7., 35.), illetve Varga Barnabás (15., 25.) szerezték.

Varga Barnabás már az első félidőben két gólt szerzett Fotó: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

– Mindig is a győzelemért lépünk pályára, így csalódott vagyok, főleg a két kapott gól miatt. Az elsőt követően futhattunk az eredmény után, utána visszajöttünk a mérkőzésbe, de még egy gólt kaptunk. A végén nyerhettünk volna, de ez most sajnos nem sikerült – értékelt a találkozó után az M4 Sportnak Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője, aki eddigi két bajnokiján két pontot szerzett a zöld-fehérekkel.

– Tudtunk gólokat rúgni, ezeknek elégnek kellett volna lenni ma. De sokkal szorosabban kell védekeznünk és jobban kell koncentrálnunk hátul. Láttuk, hogy az ellenfél hogyan védekezett, nagyon betömörültek, ettől függetlenül ezeket a helyzeteket sokkal jobban ki kell dolgoznunk, meg kellett volna oldani – tette hozzá az ír szakember.

Varga Barnabás: Az első félidőben sok-nullra kellett volna vezetnünk

A századik NB I-es meccsén duplázó Varga Barnabás a következőket nyilatkozta:

– Rettenetesen csalódott vagyok, hogy egy ilyen meccset nem tudunk megnyerni. Az első félidőben sok-nullra kellett volna vezetnünk, kétszer jöttek át a félpályán és abból lőttek két gólt. A második félidő már gyengébb volt, de ennyi helyzetből sokkal több gólt kellett volna szereznünk. Fontos lett volna ez a három pont, hogy egy kis előnnyel utazzunk a hétvégén a Puskáshoz – mondta Varga, aki a találkozón megkapta az ötödik sárga lapját, így nem játszhat vasárnap a Puskás Akadémia elleni rangadón.

Márton Gábor, a ZTE vezetőedzője a Nemzeti Sportnak így értékelt: – A jelen helyzetben, amiben a csapat van, óriási dolog ez a mai döntetlen. Az egy pontra rászolgáltunk, megküzdött ezért a csapat. Több ebben nem volt, de most ennek is örülünk. Dénes Vilmos két gólja? Ha hármat lő, nyerünk… A viccet félretéve, fiatal játékos, a semmiből jött, az edzéseken és a mérkőzéseken is látjuk, hogy mire képes. Szépen fejlődik, az ő életében is nagy dolog, hogy két gólt szerzett a Ferencváros ellen, a második ráadásul nem is volt csúnya…

Dénes Vilmos Csanád: Itthon tudtunk tartani egy pontot a Fradi ellen ami jó, de két könnyelmű gólt kaptunk és ez hiányérzetet hagy bennem de nem lehetek elégedetlen.