A Barcelona edzője dühöng, szerinte védeni kellene a spanyol csapatokat

Csütörtökön visszatér a klubfutball, 21.00-tól az FC Barcelona fogadja az Osasunát a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 27. fordulójából elhalasztott mérkőzés pótlása alkalmából. A találkozót egy meccsel kevesebbet játszva is listavezetőként várja a Barcelona, amely ugyanúgy 60 pontos, mint a második helyen álló Real Madrid, ám riválisánál több bajnokit nyert meg.

A Barcelona eddig jól teljesített, még három sorozatban versenyben van (Fotó: AFP)

Flick nem boldog a program miatt

A katalánok trénere, Hansi Flick nagy kihívás előtt áll, a csapatra ugyanis fontos meccsek sora vár: a héten újabb bajnoki, a jövő héten Király Kupa-elődöntő, azt követően pedig BL-negyeddöntő is szerepel a programban. Ennek kapcsán a csapat állapotáról is beszélt az Osasuna elleni összecsapást felvezető szerdai sajtótájékoztatón.

– A játékosok válogatott szereplés után tértek vissza, de ezeket a találkozókat is le kell játszanunk. Feltehetjük a kérdést, hogy ez a legjobb alkalom-e az Osasuna elleni összecsapás pótlásra, de beszélhetünk az egyik következő, Leganes elleni bajnokiról is, amikor majd este 9-kor játszunk. Egy ilyen mérkőzés után általában hajnali 3-kor érünk haza, ez nagyban megnehezíti a regenerálódást. Meg kell oldanunk a játékosok pihentetését. Nem örülök, hogy ilyen sűrű a program – kezdte Flick, akinek nyilatkozatát az Eurobarca.hu idézte. – Itt máshogy kezelik az olyan csapatokat, akik a nemzetközi porondon is szerepelnek, a többi bajnokságban más a helyzet. Védeni kellene a spanyol csapatokat, hogy még sikeresebbek legyenek. De ezen nem tudok változtatni, és ez csak az én véleményem. Azonban ahogy mondani szoktam, ez nem lehet kifogás. Hajtani fogunk, a csapat pedig készen áll. Meg kell néznünk, hogy ki milyen terhelést kapott, és milyen teljesítményt nyújtottak a játékosok az utóbbi napokban az edzéseken. Szerintem nagy potenciál van a csapatban, és bárki ellen képesek vagyunk győzni, még akkor is, ha pár játékost mellőznünk kell. Nagyon fókuszáltak vagyunk, pozitív a hozzáállásunk.

Hansi Flick nem elégedett a naptárral, de tehetetlen az ügyben (Fotó: AFP)

A Barcelona nem tehet semmit, de ez már a FIFA vagy az UEFA ügye lehetne

A Barcelona élén tavaly nyár óta dolgozó Flick kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy reagált, amikor kiderült, hogy csütörtökön kell lejátszaniuk az Osasuna elleni összecsapást.

Nem akarok beszélni a reakciómról, mert nem volt túl jó. El kell fogadnunk a helyzetet, így döntöttek. A klub sem tud változtatni ezen. Megmondták, hogy most kell játszanunk, szóval most kell játszanunk. Ez talán a FIFA-ra vagy az UEFA-ra tartozna. Mondhatnák, hogy a válogatott találkozók után két-három nap pihenőt kell biztosítani a játékosoknak, így lehetne változtatni. Azonban most más a helyzet, játszanunk kell. A La Liga megmondta, hogy pályára kell lépnünk, mi pedig mondtuk, hogy rendben.

Lewandowski helye kérdéses a kezdőben

A csapat fontos játékosai közül a hátvéd, Ronald Araujo és a szélső, Raphinha sem lesz bevethető csütörtökön, hiszen mindketten hosszú repülőúton vannak túl a válogatott mérkőzések után, Pau Cubarasí pedig a kispadon kezd. A lengyel válogatott Robert Lewandowski hétfőn még a nemzeti csapatban játszott. Bár kisebb panaszokkal tért vissza Barcelonába, Flick szerint bevethető, igaz, a stáb csak a meccsnapon dönt arról, hogy kezdőként szán-e neki szerepet csütörtökön. Döntő szakaszához ér az idény, de Flick szerint a Barcelona készen áll a kihívásokra.

Robert Lewandowski hétfőn még a lengyel válogatottban szerepelt (Fotó: AFP)

– Szerintem a szezon végéig minden hét és minden mérkőzés nagyon fontos. Versenyben vagyunk még a Bajnokok Ligájában, a Király Kupában, de ki is eshetünk. Nem számít, hogy lépünk pályára, ez a helyzet, el kell fogadnunk. Szerintem a csapat jó fizikai állapotban van, és készen állunk a feladatra. Pozitívan látom a dolgokat – jelentette ki Hansi Flick.