Meghalt Michael Schumacher és Baumgartner Zsolt korábbi csapatfőnöke, az F1 meghatározó alakja

Magyar idő szerint csütörtök reggel ment híre először, hogy elhunyt az egykori csapattulajdonos, több nemzetközi hírportál azonban a megjelenést követően visszavonta hírét. Később Eddie Jordan családja hivatalos közleményben erősítette meg a halálhírt. Eddie Jordan a húgyhólyag- és prosztatarák agresszív formájával küzdött, amely átterjedt a gerincére és a medencéjére.

Vb-esélyes csapat lett a Jordan a kilencvenes évek végére

Eddie Jordan 1948. március 30-án született Dublinban, Írországban. Az ír üzletember az 1970-es és az 1980-as években az autósport különböző kategóriáiban versenyzett, ezt követően saját alapítású csapata, a Jordan Racing az F1 előszobájának számító Formula–3000-ben kezdte meg működését, a Formula–1-ben pedig 1991-ben debütált. Az ikonikus zöld-kék festésű autóban mutatkozott be abban az évben a későbbi hétszeres világbajnok Michael Schumacher is, aki csupán egyetlen versenyt teljesített a Jordan színeiben, bemutatkozása azonban örökre az istállóhoz köthető.

Jordan csapatában később a sportág és az autóversenyzés további ismert pilótái is lehetőséget kaptak, 1991-ben Alessandro Zanardi, 1993-ban Rubens Barrichello és Eddie Irvine, 1997-ben Giancarlo Fisichella és Ralf Schumacher, 1998-ban pedig a két évvel korábbi világelső, Damon Hill is vezette a kilencvenes évek második felében jellegzetes, sárga festést, és az orrkúpján valamilyen állatot viselő autót. Hill érte el a Jordan első futamgyőzelmét is a kaotikus, 1998-as Belga Nagydíjon.

Az első sikert 1999-ben még további kettő követte, amikor a német Heinz-Harald Frentzennel a volán mögött sokáig világbajnoki esélyesnek is számított a Jordan. Frenzten végül vb-harmadik lett, a csapat pedig története legjobb eredményét elérve bronzérmesként zárt a konstruktőrök között.

Baumgartner Zsolt is Jordantől kapott először lehetőséget

Az új évezred már kevesebb sikert tartogatott a Jordan-csapat számára, amely 2003-ban Fisichella révén még megnyerte a szintén káoszos Brazil Nagydíjat. Ez volt az utolsó Jordan-siker az F1-ben. Ekkoriban már a mezőny végén lehetett megtalálni Eddie Jordan autóit, a csapat anyagi problémákkal küzdött. A Jordan-csapat magyar szempontból is meghatározó résztvevője volt az F1-nek, 2003-ban ugyanis az írek versenyzőjeként vezethetett először a Formula–1-ben Baumgartner Zsolt. A magyar pilóta akkor már a Jordan tesztversenyzője volt, végül éppen a Hungaroringen foglalhatta el a megsérült Ralph Firman helyét, a Magyar Nagydíj mellett pedig később Monzában is ő helyettesíthette Firmant, majd 2004-ben már a Minardi színeiben teljesített egy teljes szezont.

Baumgartner Zsolt is a Jordan istálló színeiben debütált az F1-ben (Fotó: AFP)

A Jordan 2004-ben és 2005-ben is ott volt a rajtrácson, a csapattulajdonos azonban a 2006-os idény előtt eladta az istállót a a Midland Groupnak. A gárda később Midland, Spyker, Force India, majd Racing Point néven szerepelt tovább, mai utódja az Aston Martin.

Az F1 főnöke is elbúcsúzott tőle

Eddie Jordan népszerű alakja, üde színfoltja volt az F1-es közösségnek, szókimondó stílus, vidám életvitel, az üzleti életben pedig rámenősség, leleményesség jellemezte. Jordan a Formula–1-ben töltött évek alatt saját zenekarában is zenélt, az F1 után televíziós szakértőként és vállalkozóként is dolgozott. Ezen a télen erősítette meg, hogy prosztatarákban szenved, a betegség végül szerda este, dél-afrikai otthonában győzte le őt.

– Mély megrendüléssel értesültünk Eddie Jordan haláláról. Kifogyhatatlan energiájával mindig tudta, hogyan kell mosolyt csalni az emberek arcára, miközben ő maga mindig őszinte és ragyogó egyéniség volt. A Forma–1 ikonikus korszakának volt az egyik főszereplője és nagyon fog hiányozni

– nyilatkozta a szomorú hírre reagálva Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója.