„Ha nincs a kokain, aranylabdás lehettem volna”

Nagy karrier állt Adrian Mutu előtt, amikor 2003-ban 16 millió fontért megvásárolta őt a Roman Abramovics megérkezte után nagy kedvvel költekező Chelsea. A kezdet még álomszerű volt, a szélső az első három mérkőzésén négy góllal nyitott. Később már nem termelte ilyen tempóban a gólokat, tízig jutott első idényében, de ezzel is bekerült az Aranylabda-jelöltek listájára. Claudio Ranieri elég sok játéklehetőséget biztosított neki akkor, összesen 36 meccsen vetette be az akkor a 2004 januárjában 25. születésnapját ünneplő játékost.

Mutu sajnálja, hogy a kokaint választotta

Az álomból viszont gyorsan rémálom lett, amikor José Mourinho megérkezett. Mutu először amiatt rúgta össze a port az új vezetőedzővel, hogy elutazott a válogatotthoz, miközben a portugál tréner szerint sérült volt. Ez még nem tette tönkre a román játékos karrierjét, amelynek azonban egy hónappal később vége lett. 2004 októberében kiderült, hogy Mutu megbukott egy drogteszten. Először hét hónapra eltiltották, aztán el is küldték őt, és Mourinho kijelentette, többet nem igazolná le őt.

Az volt a pályafutásom legrosszabb döntése, hogy kokaint szívtam, miközben a Chelsea játékosa voltam

– idézte fel a The Telegraphnak adott interjújában a legutóbb a Petrolulnál edzősködő Mutu, aki március közepén távozott a román élvonalbeli klubtól. – Magányos voltam és szomorú, de a depresszióm és semmi más sem mentség arra, amit tettem. A Chelsea zéró toleranciát hirdetett a drogokra vonatkozóan, és ez rendben is van így. Én hibáztam, letértem a helyes útról, és ennek megfizettem az árát. Sok volt nekem az egész, nem voltam ilyen élethez szokva, nem voltam kész erre a lépésre. Amikor megérkeztem a Chelsea-hez, zűrös volt a magánéletem is, a kifogások és a hazugságok hálójába kerültem.

Adrian Mutu többre vihette volna a Chelsea-nél (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

A román futballista úgy véli, sokra vihette volna, ha nem nyúl a kábítószerhez. Talán egy Aranylabda is lenne a vitrinjében. – Sokat gondolkoztam ezen, és úgy látom, hogy több mint egy idényen keresztül a világ legjobb futballistái közé tartoztam, szóval könnyen megnyerhettem volna. A rossz döntéseim megakadályoztak ebben, de most már próbálok nem rágódni ezen.

Mutu pályafutása azonban a pozitív teszttel azonban nem ért véget, Olaszországban talált menedéket. 2005 januárjában a Livorno igazolta le, majd a Juventusszal bajnoki címet is nyert, amelyet aztán a bundabotrány miatt elvettek a Zebráktól. A román szélső a Fiorentinánál folytatta, ahol bevallása szerint karrierje legjobb időszakát élte meg. A román válogatottban 77-szer szerepelt, 35 gólig jutott, mielőtt 2013-ban egy gúnyos Facebook-bejegyzése miatt elzavarták volna a csapattól.