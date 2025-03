Mázsás pofonok és drasztikus KO-k helyett csak a szöveg megy nehézsúlyban

Nem sokkal korábban azt jósoltuk, hogy már nem kell sokáig várni arra, hogy ismét vitathatatlan bajnoka legyen a profi ökölvívás királykategóriájának. Az akkori tervek szerint

nyáron csapott volna össze egymással a WBA, WBC, WBO és IBO világbajnoka, az ukrán Olekszandr Uszik (23-0, 14 KO), valamint az IBF világelsője, a brit Daniel Dubois (22-2, 21 KO).

A csatának nemcsak az adott volna pikantériát, hogy a két bunyós 2023 augusztusában a lengyelországi Wroclawban már randevúzott a ringben, és az ukrán a 9. menetben kiütötte Dubois-t. Ám azóta sem a végzetes ütésről beszél mindenki, hanem az 5. menetben történtekről. Ugyanis Dubois egy testütéssel padlóra küldte az ukránt, ám a bíró jelezte, nincs számolás, mert Uszik mélyütéstől került padlóra. A vita azóta is arról szól, vajon a mérkőzésvezetőnek igaza volt-e.

Augusztus végén másodszor is összecsaphatott volna egymással Uszik és Dubois (Fotó: NurPhoto via AFP/Foto Olimpik/NurPhoto)

Maguk a világszervezetek akadályozzák, hogy vitathatatlan bajnoka legyen a nehézsúlynak

Be kell valljuk, a címegyesítő ringháborúval vélhetően tévedtünk az augusztusban, a Wembley-ben rendezendő csúcstalálkozót illetően, holott a garantált telt ház ebben az esetben minimum 95 ezer nézőt jelentene. Ugyanis a WBO – megunva a saját ranglistavezetőinek állandó várakoztatását – elrendelte Uszik kötelező címvédését a szervezet ideiglenes világbajnoka, az új-zélandi Joseph Parker (36-3, 24 KO) ellen. A WBO 30 napos határidőt szabott az ukrán és az új-zélandi bunyós menedzsmentjének, hogy megállapodjanak egymással a meccs időpontjáról és helyszínéről. Hozzátették, amennyiben

a 38 éves ukrán nem tesz ennek eleget, és mégis Duboist választja, akkor ringen kívül bukhatja a WBO-övet.

Ugyanúgy, mint tavaly, amikor májusban legyőzte Tyson Furyt, és valamennyi nagy szervezet világbajnoka, a nehézsúly vitathatatlan bajnoka lett. Ekkor Uszik a brittel való visszavágót választotta az IBF kötelező kihívója helyett – csak érdekesség, hogy az akkori kötelező kihívót is Daniel Duboisnak hívták –, erre a világszervezet elvette az ukrántól a vb-címet.

A WBC mexikói elnöke, Mauricio Sulaiman ugyanakkor a SkySports-nak bejelentette, ugyan szeretnék, ha a világszervezet világranglistáját vezető, ideiglenes világbajnok, veretlen német Agit Kabayel (26-0, 18 KO) – aki legutóbb Rijádban kiütötte a kínai Cselej Csangot (Zhilei Zhang) (27-3-1, 22 KO) – összecsaphatna Uszikkal, de megvárják az ukrán csatáját Dubois ellen, és a győztessel bokszolhat Kabayel. A WBO után az IBF is állítólag megmakacsolta magát, és ha hinni lehet a világ egyik legismertebb promóterének, Frank Warrennek, aki a SkySports-nak adott nyilatkozatában kifejtette, a szervezet abban az esetben, ha a WBO kitart elgondolása mellett, akkor

az IBF is elrendeli Dubois számára a kötelező címvédést,

méghozzá a szintén brit, 41 éves Derek Chisora (36-13, 23 KO) ellen.

Fury a bunyó helyett inkább Rooney edzőjének állt (Fotó: Soccer Aid)

Még benne van a levegőben egy Fury–Joshua brit ringháború

És akkor még nem beszéltünk a még mindig a levegőben lévő Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) és Anthony Joshua (28-4, 25 KO) esetleges összecsapásáról. A brit bokszrajongók talán ezt a csatát várják a legjobban, ám jelenleg az az ábra, hogy Fury a decemberi, második Uszik elleni, elveszített visszavágó után visszavonult, míg Joshua még mindig nem épült fel abból a verésből, amit tavaly kiosztott neki Dubois, amikor öt menet alatt felmosta vele a padlót. Egy biztos, ha ez összejönne, Angliában minden eddigi rekordot megdöntene a Fury–Joshua összecsapás.

Ám ez a nagyon várt csata megrendezése is lassan álomkategória lesz,

miután a Fury ügyeit promóterként intéző Top Rank vezér, Bob Arum szerint védence hibát követne el azzal, ha ismét kesztyűt húzna. Ráadásul Fury mélyen hallgat egy esetleges visszatérésről, ugyanakkor elvállalta, hogy júniusban fociedzőként is bemutatkozik egy jótékonysági mérkőzésen, amelyet kedvenc csapata, a Manchester United stadionjában rendeznek majd.

Jake Paul kihívta Joshuát, akinek nagy verést ígért (Fotó: Fight Night)

Ugyanakkor megjelent a színen a tavaly novemberben az 58 éves Mike Tysont kipontozó Jake Paul, és kihívta a korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshuát, ráadásként hozzátette, egy-két menet alatt kiütné a nehézsúly korábbi egyesített bajnokát, mert állítása szerint „nincs már álla”, vagyis nem bírja az ütéseket. Bármilyen furcsa, de időközben megjött Joshua válasza is, aki ugyan nem mondott kategórikus nemet a kihívásra, de nem is zárta ki a számára is jövedelmezőnek tűnő összecsapást, ami tökéletesen megfelelne a sérülését követően egy felhozó meccsnek.

Meglehetősen gyengülő kínálat

A fentieket összefoglalva a bokszrajongókra immár messze nem az az étlap vár, mint amire nem is olyan régen még esély volt. Ugyanis lássuk be, hogy

egy vitathatatlan bajnoki címért zajló Uszik–Dubois visszavágó ezerszer csábítóbb, mint egy Uszik–Parker és egy Dubois–Chisora kötelező címvédés,

illetve egy Fury–Joshua helyett előbbi fociedzőként való debütálása, valamint egy Joshua–Jake Paul küzdelem messze nem ugyanazt a sportértéket képviseli.

A 2023-as, Wroclawban vívott első Uszik–Dubois meccs: