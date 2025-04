Bognár György egy mondata olyan a Fradinak, mint bikának a vörös posztó + videó

A címvédő Paks jutott be elsőként a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, miután a keddi elődöntőben 2-1-re legyőzte a vendég Zalaegerszeget. A döntőt – amelyben a Paks a szerdai Ferencváros–MTK mérkőzés győztesével találkozik – május 14-én rendezik a Puskás Arénában A keddi találkozót követően a Paks trénere, Bognár György értékelt az M4 Sportnak.

Kedden este a Paks, Bognár György csapata örülhetett.Forrás: Facebook/Paksi FC

Bognár György: Mindkét találatunk szerencsés volt

– Azt mondtam a csapatnak, hogy jó csapat lehetünk, ha ilyen rossz játékkal folyton nyerünk. Erős a keretünk, megfelelő játékosaink vannak a sérülések esetén is, és tudunk azért egy szintet hozni mindig. Nem sziporkáztunk ma sem, és ezt majd meg kell beszélnünk. Az ellenfél szerezhetett volna úgy két gólt, hogy egy helyzete se volt. A vezető gólig azért kezdeményezően próbáltunk játszani, de utána picit ráültünk az eredményre. Középpályán nem folyt úgy a labda, nem arra törekedtünk, hogy előre menjünk, és helyzeteket alakítsunk ki, hanem arra, hogy ne kapjunk gólt. Mindkét találatunk szerencsés volt. Több ilyen gólt lőttünk már a szezonban, ha a kapu felé tekerjük a labdákat, jól érkező játékosaink vannak. Ha jól láttam, akkor Lenzsér be is passzolhatta volna, csak éppen luftot rúgott, és ezzel tévesztette meg a kapust. Mondhatnám, hogy begyakorolt figura, de nem igaz…

Bognár György a döntőről így fogalmazott: – Már maga az rendben van, hogy egy tétmérkőzésen a Puskás Arénában tudunk átszani. Mindegy, ki az ellenfél, az már egy nagy dolog. Örülünk neki.

A meccset követő sajtótájékoztatón azonban más választ adott arra, hogy kit választana ellenfélnek – írta meg a Csakfoci.

Az MTK-nak szurkolok, de a Fradit jobb elverni.

S ez olyan lehet a Ferencváros csapatának és szurkolóinak, mint bikának a vörös posztó…

Emlékezetes, hogy a Magyar Kupa tavalyi döntőjében a Paks a Puskás Arénában 51 900 néző előtt 2-0-ra nyert a Ferenváros ellen.

Márton Gábor, a ZTE trénere a következőket mondta: – Arra, hogy milyen gólokat kaptunk, nehéz mit mondani… Megpróbáltunk mindent, szerintem jól is játszottunk. Sok sikert a Paksnak a döntőben! Szerintem nem biztos, hogy mindenki elhitte volna az év elején, ha azt mondjuk, eljutunk az elődöntőig. Ahhoz, hogy eljutottunk idáig, nyilván kellett szerencse is, a sorsolás is olyan volt, hogy csak az előző fordulóban találkoztunk NB I-es csapattal. De ma sem voltunk alárendeltek, sőt talán szerintem jobbak is voltunk, mint a Paks.