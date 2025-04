Sallai Roland finoman beszólt az edzőjének a két álomszép gólja után + videó

A Konyaspor otthonában Sallai Roland a 47. és az 55. percben talált be, előbb 3-0-ra, majd 4-1-re alakította az állást. Az első gólja egy 25 méterről megeresztett bomba volt, a második előtt egy csellel két védőből is bolondot csinált. A Galatasaray 5-1-re győzött, és várja az ellenfelét a kupadöntőben. A Galata május 14-én a fináléban a Trabzonspor–Göztepe párharc győztesével találkoznak, ezt a meccset csütörtökön rendezik.

Sallai Roland szenzációsan játszott a Galatasaray csapatában Fotó: AFP

Sallai: Ezúttal a szélen játszottam, ezért tudtam két gólt szerezni

Sallai Roland a találkozó után a következőket nyilatkozta:

– Úgy gondolom, hogy a csapatból mindenki jól teljesített, és megérdemelten nyertünk. Szeretnénk ezt a formát tartani. Nekem is jól ment a játék, és az a legfontosabb a számomra, hogy a csapat hasznára legyek, bármi is a feladatom, legyek balhátvéd, jobbhátvéd vagy középpályás. Ezúttal a szélen játszottam, ezért tudtam két gólt szerezni. Most hazamegyünk, pihenünk kicsit, és már a soron következő bajnoki meccsünkre koncentrálunk. Meg akarjuk nyerni a bajnokságot és a kupát is – szögezte le Sallai Roland. A Galata jó úton jár a duplázáshoz, a bajnokságban listavezető, öt pont az előnye az ősi rivális Fenerbahce előtt.

Sallai balszélsőként itt 8,8-as osztályzatot kapott, ezzel a mezőny legjobbja lett Forrás: SofaScore

Honfitársunk nyilatkozatában burkolt kritikát fogalmazott meg Okan Buruk vezetőedzővel szemben, aki többször szerepeltette őt a védősorban. Majd kiderült, hogy a klubvezetőség felé azt jelezte, tőle a nyáron nyugodtan eladhatják, mert nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket... Sallai „bűne” az, hogy nem szerez gólokat, de ez a védősorból azért nem olyan egyszerű... Honfitársunk tegnap azonban eredeti posztján játszhatott, és meg is lett az eredménye. Szeptemberben érkezett a Freiburg csapatától, és keddig 28 meccsen három gólt szerzett, most pedig egy mérkőzésen kettőt.

Cikke címében a Fanatik is azt emeli ki Sallaitól, hogy a két góljához az kellett, végre eredeti posztján, szélsőként játszhatott.

Sallai Roland első gólja:

Ez pedig a második találata: