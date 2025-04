Márton Gábor a botrány és a kiesés után már nem a ZTE vezetőedzője, menesztették + videó

– Szerintem nem biztos, hogy mindenki elhitte volna az év elején, ha azt mondjuk, eljutunk az elődöntőig. Ahhoz, hogy eljutottunk idáig, nyilván kellett szerencse is, a sorsolás is olyan volt, hogy csak az előző fordulóban találkoztunk NB I-es csapattal. De ma sem voltunk alárendeltek, sőt talán szerintem jobbak is voltunk, mint a Paks. Kaptunk azért már a bajnokságban jó pár pofont, de mindig felállt belőle a csapat. Igazából csak az eredményt kell majd úgy alakítani, hogy az jó legyen, mert a játék és a csapat hozzáállása maximálisan jó. Sajnálom a srácokat, mert beletettek mindent, de hát ilyen a foci – nyilatkozta kedd éjjel Márton Gábor azt követően, hogy a Magyar Kupa elődöntőjében a ZTE 2-1-re kikapott a Paks otthonában.

Márton Gábor már nem a Zalaegerszeg vezetőedzője. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A Nemzeti Sport ma délelőtt azt közölte, hogy értesülései szerint már nem Márton Gábor a ZTE FC vezetőedzője, a szakembert menesztették. Ezt a Zaol, a Zala vármegyei hírportál is megerősítette, s arról is beszámolt, hogy Márton Gáborral együtt két segítője, Pisont István és Vas László is távozott. A szerda 12 órai edzést délutánra halasztották.

Márton Gábor után Mihalecz István a ZTE kispadján?

Az edzőválás azért is váratlan, mert a ZTE az NB I-ben jó eséllyel van harcban a bent maradásért – jegyzi meg a Zaol. A portál úgy tudja, hogy zalaegerszegi szakember ül le a kispadra, aki már volt korábban a ZTE FC vezetőedzője. S ez a személy Mihalecz István lehet.

Az NB I-ben a ZTE a 10. helyen áll, s ugyanúgy 29 pontja van, mint a kilencedik Debrecennek, míg a nyolcadik Fehérvár 31 pontos. A legutóbbi fordulóban a ZTE 4-3-ra kikapott Debrecen otthonában. A meccs hajrájában a ZTE kispadjánál forrtak az indulatok Márton Gábor vezetőedző és Vlaszák Géza kapusedző között. Hírek szerint Márton Gábor éppen a kapusát, Gundel-Takács Bencét hibáztatta a vereségért, ez pedig nem nyerte el Vlaszák Géza tetszését. A szóváltás hevében a kapusedzőt egy másik stábtagnak le is kellett fognia – vette észre a Haon.

A tabella végén a Nyíregyháza 27, a Kecskemét 22 ponttal rendelkezik, jelen állás szerint utóbbi két csapat esne ki az élvonalból.