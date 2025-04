Carlo Ancelotti váratlan szavai a jövőjéről a Real Madrid csúfos BL-kudarca után

A Real Madrid kettős vereséggel, 5-1-es összesítéssel esett ki az Arsenal ellen a BL negyeddöntőjében, és ilyen sima kudarcra valószínűleg senki sem számított előzetesen. A madridi visszavágó után a spanyol sajtó egyből Carlo Ancelotti jövőjét firtatta, hiszen az olasz szerződéséből már csak egy év van hátra, 2026 nyaráig szól, és egy ideje már pletykálják, hogy elhagyhatja a csapatot.

Carlo Ancelotti arcára van írva minden a Real Madrid BL-bukásáról (Fotó: Anadolu/Burak Akbulut)

– Most a bajnoki címért harcolunk tovább, ott van még a Spanyol-kupa döntője és a klubvilágbajnokság… Ez egy véget nem érő idény, fel kell állnunk, ez is a futball része, még ha nem is vagyunk hozzászokva. A jövőm? Nem tudom, mi lesz velem, és nem is akarom tudni… – fogalmazott Ancelotti, akit a Marca idézett.

Utóbbi mondata kissé váratlan, legalábbis merőben más hangulatú, mint amit az Arsenal elleni visszavágó előtt mondott. Akkor még magabiztosan kijelentette, hogy nem tart a kirúgástól.

Mit mondott még Ancelotti a Real Madrid BL-kudarca után?

Az Arsenal elleni párharcról:

„Ahhoz, hogy megváltoztassuk a dinamikát, szükségünk lett volna valamire, talán arra a tizenegyesre, amit elvettek tőlünk… De őszintének kell lennünk: az Arsenal megérdemelte mindkét mérkőzésen a sikert. A futballnak van egy boldog és egy szomorú arca. A boldog arcát sokszor láttuk, ma a szomorú jutott nekünk.”

Edzőként részt venne a klubvilágbajnokságon, ha a klub úgy dönt, hogy nem marad tovább?

„Erre most nem tudok válaszolni, nem tudom.”

Úgy érzi, ez volt az utolsó Bajnokok Ligája-meccse?

„Nem tudom. Már mondtam: ha egyszer vége lesz itt, csak egy dolgot fogok tenni, megköszönni a klubnak. Hogy lejár-e a szerződés vagy sem, nem számít. Egy pillanatig sem gondoltam, hogy nem én vagyok a megfelelő edző a Real Madridnak.”

Egyedül ő a hibás?

„Ez nem érdekel, nem változtat a gondolataimon. Tavalyhoz képest hiányzott a csapategység a hozzáállásban.”

Változtatna valamin az Arsenal ellen, ha visszafordíthatná az időt?

„Nem.”