Hihetetlen balszerencse Debrecenben, műtét vár a volt válogatott kapusra is

Az őszi idényben Megyeri Balázs volt a kétszer is edzőt váltó DVSC labdarúgócsapatának kapusa, a tavaszi idényrajt előtt a West Hamtől kölcsönbe megszerzett Hegyi Krisztián érkezése azonban átírta az addigi felállást, és heteken át Hegyi nevével kezdődött a kiesés elől menekülő debreceni együttes összeállítása. A 22 éves Hegyinek jól ment, válogatott meghívót is kapott a márciusi meccsekre, csakhogy a nemzeti csapat edzőtáborában olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy ebben a szezonban már nem játszhat.

Hegyi Krisztián egyelőre csak a korosztályos válogatottakban védett, a felnőttek között sérülése megakadályozta a bemutatkozását (Fotó: Bús Csaba)

Megyeri Balázst műteni kell

A történtek után Hegyi Krisztiánt március 29-én, Londonban megműtötték, a kapuvédő pedig úgy nyilatkozott, hogy a célja, hogy négy hónap múlva újra pályára lépessen. A fiatal kapus távollétében mégsem foglalhatta vissza helyét a debreceniek kapujában az egyszeres válogatott Megyeri Balázs, aki szintén sérüléssel bajlódik – klubja szerdán azt közölte, hogy meg is kell műteni.

– A napokban hasfali sérv miatt operáció vár kiváló kapusunkra, Megyeri Balázsra. A játékosnál továbbá kezelések zajlanak a combközelítő izmok túlterheléses, gyulladásos panaszai miatt is. Megyeri Balázsnak mielőbbi felépülést kívánunk!

– olvasható a dvsc.hu-n megjelent friss közlemény szövege.

Megyeri Balázs végigvédte az őszi idényt a Debrecen színeiben (Fotó: Czeglédi Zsolt)

Debrecen: NB I-es újoncokkal a kiesés ellen

A válogatott szünet után Megyeri ugyan még leülhetett a kispadra Kecskeméten, ám a kezdőcsapatba a 25 esztendős Pálfi Donát került be. Pálfi helyzete különleges volt, mert a kiesés elkerüléséért kulcsfontosságúnak ígérkező meccsen úgy kapta meg a bizalmat, hogy előtte még soha nem védett az NB I-ben. A feladatát akkor és azután is megoldotta: a Kecskemétet 3-1-re győzte le a DVSC, amely a múlt szombaton, Pálfival a soraiban 4-1-es győzelmet aratott vendéglátóként a Diósgyőr ellen, ezzel hosszú idő után elmozdulva a kieső helyről.

A váratlan helyzetre reagálva Pálfi – és a tartalékcsapat futballistájaként a DVTK ellen csereként szintén benevezett hálóőr, a 19 éves Szondi Levente mellé – március 31-én még egy kapust szerződtetett a Debrecen a 36 éves Gonda Suicsi személyében. A japán játékos 38-szor szerepelt hazája válogatottjában, amellyel 2022-ben megjárta a világbajnokságot is. Gonda februárig a Shimizu S-Pulse együttesében szerepelt, pályafutása során Ázsia-kupát és Japán Kupát is nyert. Pályafutása korábbi szakaszában játszott Ausztriában és Portugáliában is.

Innen folytatja a DVSC

Az NB I 26. fordulója után 26 ponttal a tabella 10., már nem kieső helyére előlépő Debrecen vasárnap lép pályára legközelebb a hazai bajnokságban, akkor az Újpest FC vendége lesz. A debreceniek jelenleg hárompontnyi hátrányban vannak a 9. helyezett Zalaegerszeg mögött, és kettővel előzik meg a Nyíregyházát, amely jelen állás szerint az NB II-be zuhanna. A sereghajtó Kecskemét 21 ponttal utolsó.

Így nyert legutóbb, a DVTK ellen a Debrecen: