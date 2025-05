Hogy van ez? Az USA először nyert vb-döntőt, de harmadszor világbajnok

„Az USA az első világbajnoki aranyérmét szerezte 92 év után” – írja az ESPN. „Az USA 1-0-ra nyert Svájc ellen és történelmi győzelmet aratott a jégkorong-világbajnokságon” – így számol be a fináléról az NBC. Miközben a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) a vb-döntőről szóló tudósításában visszafogottan így fogalmaz: „Thomson gólja aranyérmet ér az USA-nak”.

Jégkorongban így dukál: a vesztes fél, ezúttal Svájc játékosai gratulálnak a győztes USA hokisanak a döntő után Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

Kinek van igaza? Nos, kicsit körmönfont a helyzet, pláne ami az Egyesült Államok csapatát illeti.

Hányadszor nyerte meg az USA a jégkorong-vb-t?

A tengerentúliak 1933-ban nyertek először, de a két világháború közötti világbajnokságok lebonyolítása kissé furcsa volt, 1933-ban történetesen Kanada és az USA csak az első csoportkör után kapcsolódott be a versenybe, ami azért kételyeket ébreszt. Az USA második, 1960-as vb-győzelme még vitatottabb. Abban az évben téli olimpiát rendeztek, amit némi meglepetésre az USA nyert meg. Eddig rendben. Az IIHF ezt a diadalt utólag ismerte el vb-győzelemként is, amire az szolgál magyarázatul, hogy egy ideje már a téli olimpiák évében is megrendezik a világbajnokságot.

Svájc volt a favorit, miután Kanada kiesett

Akárhonnan is nézzük, mindenképpen meglepetés az Egyesült Államok mostani sikere. Az USA a csoportkörben messze nem sziporkázott, az első harmadban még a magyar válogatott is állta a sarat vele szemben, Svájctól pedig 3-0-ra kikapott.

Svájc a csoportgyőzelem után a negyed- és az elődöntőben még csak gólt sem kapott, így egyértelműen a döntő esélyesének számított, pláne azok után. hogy Dánia a negyeddöntőben hatalmas meglepetésre kiverte Kanadát.

A fináléban azonban az USA játszott fölényben, a 26. percben büntetőhöz jutottak az amerikaiak, ám Conor Garland rávezetését Leonardo Genoni védte. A gól nélküli meccs után a hosszabbításban aztán a szabályok szerint három a három ellen folytatódott a játék. A „hirtelen halálban” csupán 2 perc 2 másodperc telt el, amikor Tage Thompson a védő teste előtt elhúzta a korongot, és részben takarásból a jobb felső sarokba lőtt. Ezzel lett a vb-k történetében harmadszor – vagy másodszor, netán először? – aranyérmes az Egyesült Államok. A 3. helyért: Svédország-Dánia 6-2.

Oroszország és Fehéroroszország 2022, 2023 és 2024 után 2025-ben sem vehetett részt a világbajnokságon az IIHF döntése alapján, mi több, a két ország jelen állás szerint a 2026-os milánói téli olimpián sem indulhat az Ukrajna elleni agresszió miatt.

A jégkorong-vb végeredménye: 1. Egyesült Államok, 2. Svájc, 3. Svédország, 4. Dánia, 5. Kanada, 6. Csehország, 7. Finnország, 8. Ausztria, 9. Németország, 10. Lettország, 11. Szlovákia, 12. Norvégia, 13. Szlovénia, 14. MAGYARORSZÁG, 15. (és kiesett) Kazahsztán, 16. (és kiesett) Franciaország. (A divízió I/A-ból Nagy-Britannia és Olaszország jutott fel.)

A világbajnoki örökrangsor: Kanada: 28

Oroszország/Szovjetunió: 27

Csehország/Csehszlovákia: 13

Svédország: 11

Finnország: 4

Egyesült Államok: 3

Nagy-Britannia és Szlovákia: 1-1

A vb-döntő összefoglalója: