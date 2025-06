Lionel Messi sérülése után nagyot bukott a csapata a klubvilágbajnokságon

Magyar idő szerint kedd hajnalban lezárultak az A csoport küzdelmei is az egyesült államokbeli klubvilágbajnokságon. Az Inter Miami és a brazil Palmeiras abban a tudatban lépett pályára a floridai Hard Rock Stadionban, hogy döntetlennel mindketten továbbjutnak, és már azt is tudták, hogy a legjobb 16 között a rájuk váró B csoportból az első helyezett a BL-győztes PSG, a második pedig a Botafogo ellenfele lesz. Lionel Messi csapata a mérkőzés nagy részét uralta, Luis Suárez a gólpassza után gólt is szerzett, így a hajrára kétgólos előnnyel fordult az Inter Miami. A végjáték azonban a brazil együttesnek sikerült jobban, hiszen a 80. és a 87. percben is betalált a Palmeiras, így pontot mentett a hatvanezres közönség nagy bánatára.

A Palmeiras kétgólos hátrányból állt fel Lionel Messiék ellen a klubilágbajnokságon. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Lionel Messi a PSG ellen a klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében

A döntetlen azt jelenti, hogy június 28-án, Philadelphiában Palmeiras–Botafogo, míg egy nappal később, Atlantában Inter Miami–PSG nyolcaddöntőt rendeznek a klub-vb-n.

A kedden a 38. születésnapját ünneplő Messi tehát korábbi csapata ellen játszhat – legalábbis ha nem súlyos a Palmeiras ellen összeszedett sérülése.

Szintén megsérült a mérkőzésen a brazilok játékosa, Murilo Cerqueira, aki a találkozó előtt elárulta , hogy gól esetén Cristiano Ronaldo gólörömével fog ünnepelni. Messivel ellentétben Murilót le is kellett cserélni.

Góllal búcsúzott az FTC egykori futballistája

A B csoport másik mérkőzésén a Porto és az al-Ahli is reménykedhetett még a továbbjutásban, ehhez a győzelem mellett az is kellett, hogy a másik meccs ne záruljon döntetlennel. Végül egyik sem sikerült, ám így is gólgazdag találkozót játszottak a majdnem negyvenezer néző előtt: az egyiptomi együttes négyszer is vezetett, ám a portugálok mind a négy alkalommal egyenlíteni tudtak. Az al-Ahli negyedik gólját a korábbi FTC-játékos, Mohamed Ali Ben Romdan szerezte. A nyolcgólos döntetlennel mindkét csapat búcsúzott a tornától.

Magyar idő szerint keddről szerdára virradóan a C és a D csoport is lezárul a klub-vb-n.