Elképesztően fiatal edzője lett Marco Rossi játékosának, a Liverpool örülhet

Miután a román Cristian Chivu – aki egyébként sokszor mellőzte Marco Rossi válogatott felfedezettjét, Balogh Botondot – elhagyta az idény végén a Parma csapatát, és aláírt a BL-döntős Internazionaléhoz az onnan távozó Simone Inzaghi helyére, kérdés volt, ki lesz az utódja. A Parma most bejelentette Carlos Cuesta szerződtetését, ami Olaszországban megdöbbenést kelthet.

Az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta nagyban támaszkodhatott Carlos Cuesta meglátásaira. Fotó: Adam Davy / PA Wire

A spanyol ugyanis mindössze 29 éves, ezzel ő lesz az öt topligában a legfiatalabb edző a következő idényben. Két évre, 2027 júniusáig írt alá Parmában, egyéves hosszabbítási opcióval.

Carlos Cuesta mindössze hat évvel idősebb a játékosként is fiatalnak számító, 23 éves Balogh Botondnál. Július 29-én tölti be a 30. életévét, körülbelül egy hónappal a Serie A új szezonjának rajtja előtt. Már most biztos: a top 5 európai bajnokság egyikében sincs nála fiatalabb vezetőedző. Ezzel Fabian Hürzeler (32 – Brighton) rekordját döntötte meg.

Összehasonlításként:

A Bundesliga legfiatalabb edzője Merlin Polzin (34 – Hamburg) lesz,

a La Ligában Claudio Giráldez (37 – Celta Vigo)

a francia Ligue 1-ben pedig Didier Digard (32 – Le Havre) a legfiatalabb.

A Liverpool örülhet, Nagelsmann megnyugodhat

Julian Nagelsmann 28 éves volt, amikor debütált a Bundesligában a Hoffenheim kispadján, tőle azért egy kicsit lemarad Cuesta. Ugyanakkor Olaszországban 1939 óta ő a legfiatalabb vezetőedző.

A spanyol sosem futballozott profi szinten, edzői pályafutását az Atlético Madrid utánpótlásában kezdte, majd a Juventus U17-es csapatánál dolgozott, mielőtt az Arsenalhoz szerződött volna. Ott 2020 óta, öt évig volt Mikel Arteta jobbkeze. A távozása nagy veszteség lehet a Liverpool egyik legnagyobb riválisának a Premier League-ben.