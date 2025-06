Rettegnek a Real Madrid és egy másik európai topklub csalásától

Több európai csapat is nehézkesen kezdte az egyesült államokbeli, 32 csapatos klubvilágbajnokságot. Az Atlético Madrid és a Porto már ki is esett, és több más együttes továbbjutása is veszélyben van. Közéjük tartozik a már ötszörös klub-vb-győztes Real Madrid és a május végén BL-döntőn szereplő Inter is. A spanyolok az al-Hilal elleni 1-1-es döntetlen után 3-1-re legyőzték a Pachucát, míg az olaszok a Monterrey elleni 0-0-t követően megfordították az Urava elleni találkozót. Xabi Alonso együttese magyar idő szerint pénteken hajnalban a Salzburg ellen zárja a csoportkört, míg a milánói klub egy nappal korábban a River Plate-tel csap össze. Ha akar, a négy csapat kéz a kézben bejuthat a nyolcaddöntőbe.

A Real Madrid egy 2-2-es döntetlennel biztos csoportelső lenne a klubvilágbajnokságon, és magával vinné a Salzburgot is. Fotó: Getty Images North America via AFP/Richard Pelham

Az Inter és a Real Madrid is továbbjut egy gólgazdag döntetlennel

Az E és a H jelű négyesben is úgy alakultak eddig az eredmények, hogy van két négypontos és egy kétpontos csapat, míg a negyedik együttes két vereséggel állva már biztos kiesőnek számít.

Az E csoport állása: 1. River Plate 4 pont (3-1), 2. Inter 4 (3-2), 3. Monterrey 2, 4. Urava 0.

A H csoport állása: 1. Real Madrid 4 (4-2), 2. Salzburg 4 (2-1), 3. al-Hilal 2, 4. Pachuca 0.

Mindkét kvartettben egy 0-0-s és egy 1-1-es döntetlent játszott eddig a harmadik helyen álló csapat (a Monterrey és az al-Hilal), az utolsó fordulóban pedig a sereghajtóval mérkőzik meg. A szabály szerint hármas körbeverés esetén az egymás elleni mérleg számít, ami azt jelenti, hogy az Inter–River Plate és a Salzburg–Real Madrid mérkőzésen is mindkét csapat továbbjutását jelentené egy gólgazdag – legalább 2-2-es – döntetlen. Ebben az esetben ugyanis akármit játszik a Monterrey vagy az al-Hilal, nem tud bejutni a nyolcaddöntőbe.

A közösségi médiában több poszt is megjelent már arról, hogy az érintett csapatok valóban játszanak-e egy mindegyik félnek kedvező 2-2-t.

A hozzászólók között sokan a félelmüket fejezték ki ezzel kapcsolatban – minden bizonnyal főként a Monterrey és az al-Hilal drukkerei.

Az egyik legemlékezetesebb ilyen eset a 2004-es Európa-bajnokságon történt, amikor a svéd–dán csoportmeccs zárult 2-2-vel, így a bolgárok elleni sikerük ellenére a szintén ötpontos olaszok kiestek.

A Real Madrid „kiválaszthatja”a nyolcaddöntős ellenfelét a klubvilágbajnokságon?

A két európai topcsapat – az Inter és a Real Madrid – helyzete azért is kedvező, mert adott esetben el is dönthetik, kivel szeretnének játszani, ha továbbjutnak. Az E jelű kvartett első két helyezettje az F, míg a H jelű négyeséi a G csoport továbbjutóival csapnak össze a nyolcaddöntőben, márpedig a párok közül az F és a G csoport küzdelmei érnek véget hamarabb. Az Inter tehát már tudja majd, hogy csoportelsőként vagy -másodikként továbbjutva ki – a Fluminense, a Dortmund vagy a Mamelodi – vár rá, ahogyan a Real Madrid is felmérheti, hogy mi lenne a jobb.

Xabi Alonso együttese a Juventus és a Manchester City egyikével játszhat a nyolcaddöntőben, ami az egyik legjobban várt meccs lesz a klub-vb-n.

A madridiaktól is függhet, hogy melyik rivális lesz az ellenfél.