Lecsapott az MLSZ a rasszista, cigányozós megnyilvánulások miatt, a fél NB I bűnhődhet

Gólokban gazdag mérkőzésekkel és nagy feszültségekről tanúskodó ügyekkel indult a honi labdarúgószezon, a fiatalszabály körüli vitákba még a népszerű kommentátor, Hajdú B. István is beszállt, miközben a győri edző, Borbély Balázs számára például még mindig nem egyértelműek a szabályok. Az MLSZ álláspontja ugyanakkor sziklaszilárd a rasszizmus tekintetében. A szövetség egy héttel a rajt előtt világossá tette a normákat, s ezek jegyében reagált a nyitókörben tapasztalt rendbontásokra.

A diósgyőri ultrák villantak Újpesten, nem tudni, rasszizmus történt-e (Fotó: Purger Tamás / MTI)

− A hétvégén rajtoló bajnokságban a korábbinál is szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a klubok, amelyek szurkolói rasszista, diszkriminatív szabálysértést követnek el a mérkőzéseken és az új szabályzat szerint ideértendő mindenféle „cigányozás” is − fektette le a játékszabályokat előre a Magyar Labdarúgó-szövetség. Aztán útjára indult a labda az NB I-ben és az NB II-ben is, és azonnal gazdag termést produkált a lelátó népe. A fegyelmi bizottság ugyanis nem kevesebb, mint nyolc klubbal szemben indított eljárást.

− A FEB szurkolói rendzavarások, rasszista megnyilvánulások, megbotránkoztató bekiabálások miatt eljárást indított az alábbi sportszervezetekkel szemben: DVTK, DVSC, Ferencvárosi TC, Újpest FC, Budapest Honvéd FC, Videoton FC Fehérvár, ZTE FC, Soroksár SC

− olvasható a fegyelmi bizottság július 29-i közleményében. Azaz öt élvonalbeli és három másodosztályú klub várhatja az értesítőt a döntésről. Arra nem tér ki a kommüniké, hogy mikor és milyen súlyú ítélet várható, de a zéró toleranciát hirdető sportszervezet tudatta, nem enged az elveiből.

Rasszizmusnak nincs helye

Éppen a FEB-határozat napján nyilatkozott az MLSZ főtitkára arról, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA fegyelmi szabályzatának rasszizmus elleni pontjait azonos tartalommal kötelező beépíteni minden tagország a fegyelmi szabályzatába, legkésőbb 2025 december harmincegyedikéig.

– A rendelkezések a diszkrimináció és a rasszista visszaélések kezelésére magukban foglalják a mérkőzés alatti háromlépcsős diszkriminációellenes eljárás bevezetését, az érdekelt felek felhatalmazását az incidensek azonnali bejelentésére, szigorú büntetéseket és megemelt összegű pénzbírságokat, akár ötmillió svájci frankig. Valamint felhívják a figyelmet a beavatkozás jogára, amennyiben a tagszervezetek gyakorlatát, egyes döntéseit nem találják megfelelőnek.

Az első alkalommal legalább szektorbezárást, az újabb előfordulások esetén már zárt kapus, illetve több mérkőzésre kiszabható zárt kapus büntetést kell alkalmazni, egyre növekvő pénzbírsággal együtt. A büntetések kiszabásakor nem lehet mérlegelni, zéró toleranciát ír elő a nemzetközi szövetség

– ismertette a hátteret a Nemzeti Sportnak Vági Márton, a Magyar Labdarúgó-szövetség főtitkára.