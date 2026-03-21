A levágásra ítélt birkák csúnyán lebőgették a futball dölyfös tanítóit

Az angolok egójánál csak a dölyfösségük volt nagyobb. Úgy élték meg az 1950-es világbajnokságot, hogy ők, a labdarúgás kitalálói és mesterei leereszkednek a világ maradékához, és tulajdonképpen nem is versenyezni utaztak át az óceánon Brazíliába, hanem átvenni a kupát – amúgy ez volt az első labdarúgó-vb, amelynek a serlegét Jules Rimet-kupának hívták, addig Victory (Győzelem) néven ismerték, és most nevezték el a FIFA francia elnökéről, aki nélkül nem rendeztek volna 1930 óta világbajnokságokat.

Jules Rimet, a FIFA elnöke átadja a később róla elnevezett kupát az első labdarúgó-vb nyertesének, Uruguaynak 1930-ban Fotó: STAFF / OFF

Ha az angolokon múlik, akkor sem rendeztek volna egyet sem. Annyira nem, hogy egészen 1950-ig nem is vettek részt azon a három tornán, amelyet a FIFA tető alá hozott 1930-ban, 1934-ben és 1938-ban. A sort a II. világháború akasztotta meg. Anglia igen hektikus viszonyt ápolt a FIFA-val, 1904-ben nem is szerepelt a neve az alapítók között. Egy évvel később mégis belépett, de amikor szóba került a világbajnokság ötlete, huszonöt éven keresztül ellenállt, mondván, csak idő- és energiapazarlás a torna megrendezése, mert futballozni kizárólag a britek tudnak.

Csak Brazília tudta vállalni a labdarúgó-vb rendezését

Az I. világháború után ezek a britek ki akarták zárni a vesztes tengelyhatalmakat, és mivel a FIFA többsége erre nem volt hajlandó, kiléptek a szervezetből. A húszas évek elején visszatértek, ám 1928-ban ismét távoztak, mert a profik és amatőrök juttatásainak a kérdésében összekülönböztek Jules Rimet-vel. Szándékosan nem angolokat, hanem briteket említettünk, ugyanis ezek az országok mind együtt mozogtak.

A viszony 1946-ban rendeződött, és a FIFA 1949-re fel akarta támasztani a világbajnokságot, ebben pedig nagy szüksége volt a britekre, különösen az angolokra. A háború után Európában nem akadt ország, amely vállalhatta volna a rendezést, így esett a választás Brazíliára,

amely azonban csak 1950-re tudta megígérni, hogy mindennel készen áll majd a tornára. Akkor még nem sejtették, hogy nemzeti tragédiát készítenek elő.

Az angoloknak volt egy szigorú feltételük: ragaszkodtak hozzá, hogy a négy brit tagország egymás között játszhassa le a selejtezőket, ám mivel a brit házibajnokságot (British Home Championship) 1883–84-től minden idényben megrendezték, ez a kérés nem okozott fejfájást. Csakhogy George Graham, a skót szövetség elnöke jelezte, a csapat csak akkor utazik el Brazíliába, ha megnyeri a házibajnokságot. A mindent eldöntő meccset aztán az angolok 1-0-ra megnyerték, a rátarti skótok pedig a második hely ellenére tényleg nem vettek részt a vb-n.