Ronnie O’Sullivan ellen készül, de Révész Bulcsú helyzetére tett megjegyzést

– Azt gondolom, hogy megvan a játékom, hogy visszakerüljek, de ez a rendszer valójában szerencsejáték. A világ legjobb játékosa lehetsz, akkor sem garantált, hogy sikerrel jársz – jellemezte a Q Schoolt Milkins.

A Q School európai játékosok számára is nyitott része két eseményből áll, mindkettőn négy Tour-kártyát lehet nyerni, ehhez Robert Milkinsnek vagy éppen Révész Bulcsúnak öt meccset kell egymás után nyernie, s valamennyi találkozó négy nyert frémig tart.

Ebből a szempontból Milkinsnek a szenior-vb eleje fontos felkészülés lehetett a Q Schoolra, a korai fordulókban ugyanis itt is négy frémet kellett nyerni a továbbjutáshoz, Milkins ezt a négyszeres szenior bajnok Jimmy White (4-3), majd a brazil Igor Figueiredo (4-1) ellen meg is tette.