Ronnie O’Sullivan ellen készül, de Révész Bulcsú helyzetére tett megjegyzést

Kialakult a sheffieldi szenior sznúker-világbajnokság elődöntőjének mezőnye. A nagy esélyes Ronnie O’Sullivan Robert Milkins ellen játszik majd, a másik ágon viszont meglepetésre Joe Perry és Craig Steadman csap össze. Ronnie O’Sullivan első nekifutásra megnyerheti az idősebb játékosok világbajnokságát, Milkinsre viszont a szenior vb után, a Q Schoolban várnak igazán éles meccsek, ahol Révész Bulcsú is érdekelt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 8:17
Ronnie O’Sullivan már elődöntős a szenior snooker vb-n, Robert Milkins lesz a következő ellenfele Fotó: NorthFoto/PA Wire/Mike Egerton
– Azt gondolom, hogy megvan a játékom, hogy visszakerüljek, de ez a rendszer valójában szerencsejáték. A világ legjobb játékosa lehetsz, akkor sem garantált, hogy sikerrel jársz – jellemezte a Q Schoolt Milkins.

A Q School európai játékosok számára is nyitott része két eseményből áll, mindkettőn négy Tour-kártyát lehet nyerni, ehhez Robert Milkinsnek vagy éppen Révész Bulcsúnak öt meccset kell egymás után nyernie, s valamennyi találkozó négy nyert frémig tart.

Ebből a szempontból Milkinsnek a szenior-vb eleje fontos felkészülés lehetett a Q Schoolra, a korai fordulókban ugyanis itt is négy frémet kellett nyerni a továbbjutáshoz, Milkins ezt a négyszeres szenior bajnok Jimmy White (4-3), majd a brazil Igor Figueiredo (4-1) ellen meg is tette.

Ronnie O’Sullivan ellen a döntőbe jutáshoz már hét frém kellene Milkinsnek. A másik ágon meglepetésre kiesett a negyeddöntőben mindkét idei profi vb-résztvevő, Ali Cartert Craig Steadman, Matthew Stevenst Joe Perry győzte le, azaz a legendás Rakéta maradt az egyetlen olyan játékos a mezőnyben, aki idén már szerepelt a szeniorok tornája előtt is vb-meccsen a sheffieldi Crucible színházban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
