Világbajnok riválisai eltiltanák Ronnie O'Sullivant, aki elismerte, csak pénzért játszik

Az ausztrál a keddi első etapban előnybe került, szerdán 11 órától pedig újabb lépést tehet a 2014 óta nem látott elődöntős szerepléshez, amit szerdán 20 órától be is biztosíthat.
A sznúker-vb 13 nyert frémig tartó negyeddöntőinek állásai a keddi szakaszok után:
- Csao Hszin-tung (kínai, 1. kiemelt)–Shaun Murphy (angol, 8.) 8-8
- Neil Robertson (ausztrál, 4.)–John Higgins (skót, 5.) 5-3
- Barry Hawkins (angol, 11.)–Mark Allen (északír, 14.) 8-8
- Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni) 4-4
