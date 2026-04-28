Trump legyőzése után a rettenthetetlen iráni meg sem állna a vb-címig

– Senkitől sem félek, és ezt mind tudják. Azért költöztem Sheffieldbe, hogy a Crucible mellett lakjam. A vb-trófea állandóan a fejemben van. Nem volt ideges, minden pillanatot élveztem, az ilyen helyzetekre születtem – mondta eltökélten Vafaei, aki következő ellenfelének, a szintén eddigi legjobb vb-jét teljesítő Vu Ji-cőnek (Wu Yize) is üzent.

Majd meglátjuk, mennyire tehetséges.

Vu szintén meglepetést okozott a második fordulóban azzal, hogy a négyszeres világbajnok Mark Selby ellen továbbjutott. Selby Trumphoz hasonlóan sportszerűen elismerte, hogy a legyőzője jobb volt, s biztos benne, hogy Vu fog világbajnokságot nyerni, ha nem is feltétlenül idén.

O’Sullivan, Trump, Selby kiesett; előrehozott döntő Csao és Murphy között?

Az első magyar profi sznúkeres , Révész Bulcsú a világbajnokság korai szakaszában az Eurosport magyar nyelvű adásában Judd Trumpot jelölte meg a legnagyobb esélyesnek, mögötte a rangsorában a címvédő Csao Hszin-tung (Zhao Xintong) és Shaun Murphy következett.