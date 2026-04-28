Judd Trump Ronnie O'Sullivan Hosszein Vafaei sznúker-vb Mark Selby

Trump legyőzése után a rettenthetetlen iráni meg sem állna a vb-címig

Míg az első forduló szinte csupa papírforma-eredményt hozott a sheffieldi Crucible színházban zajló sznúker-világbajnokságon, a második körben már igazi nagyágyúk búcsúztak. A hétszeres világbajnok legenda, Ronnie O’Sullivan döntő frémes csatában bukott el John Higgins ellen, ahogy a világelső Judd Trump is az egyetlen versenyben maradt nem kiemelt, az iráni Hosszein Vafaei ellen. Utóbbi már biztosan pályafutása legjobb vb-jét zárja, de Trump kiejtése után már a világbajnoki címben gondolkodik.

Koczó Dávid
2026. 04. 28. 6:51
Hosszein Vafaei először jutott a snooker-világbajnokság negyeddöntőjébe, de a világelső Judd Trump kiejtése után meg sem állna a trófeáig Fotó: NorthFoto/Xinhua/eyevine/Lo Ping Fai
– Senkitől sem félek, és ezt mind tudják. Azért költöztem Sheffieldbe, hogy a Crucible mellett lakjam. A vb-trófea állandóan a fejemben van. Nem volt ideges, minden pillanatot élveztem, az ilyen helyzetekre születtem – mondta eltökélten Vafaei, aki következő ellenfelének, a szintén eddigi legjobb vb-jét teljesítő Vu Ji-cőnek (Wu Yize) is üzent.

Majd meglátjuk, mennyire tehetséges.

Vu szintén meglepetést okozott a második fordulóban azzal, hogy a négyszeres világbajnok Mark Selby ellen továbbjutott. Selby Trumphoz hasonlóan sportszerűen elismerte, hogy a legyőzője jobb volt, s biztos benne, hogy Vu fog világbajnokságot nyerni, ha nem is feltétlenül idén.

O’Sullivan, Trump, Selby kiesett; előrehozott döntő Csao és Murphy között?

Az első magyar profi sznúkeres , Révész Bulcsú a világbajnokság korai szakaszában az Eurosport magyar nyelvű adásában Judd Trumpot jelölte meg a legnagyobb esélyesnek, mögötte a rangsorában a címvédő Csao Hszin-tung (Zhao Xintong) és Shaun Murphy következett.

Nos, Trump búcsúzott, a negyeddöntőben pedig Csao és a 2005-ös világbajnok Murphy éppen egymás ellen játszik. Egyértelmű előrehozott döntőről azért túlzás lenne beszélni, ugyanakkor érdekes kontraszt, hogy a felső ágon már csak világbajnokok maradtak versenyben – a négyszeres győztes John Higgins a 2010-es bajnok Neil Robertson ellen játszik –, addig az alsó ágon már csak egyetlen korábbi döntős, Barry Hawkins szerepel, s a végső győzelemig ő sem jutott még el a Crucible-ben.

A negyeddöntők ugyanúgy 13 nyert frémig tartanak, mint a második forduló meccsei, mind a négy párharc kedden kezdődik és szerdán fejeződik be.

Sznúker-világbajnokság, a negyeddöntők párosítása

  • Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.)
  • John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)
  • Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.) 
  • Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013-14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu