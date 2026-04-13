Révész Bulcsú meccse egy korszak lezárását jelentheti a sznúker-vb selejtezőjében

A tizenkilenc éves Révész Bulcsú pályafutása során először eljutott a sznúker-világbajnokság selejtezőjének harmadik fordulójába. Két angol rivális legyőzése után ott már igazi nagyágyú, az idén pontszerző torna döntőjéig, korábban trófeáig is jutott kínai Csang An-ta (angol átírásban Zhang Anda) várt a sportág magyar úttörőjére. Révész Bulcsú selejtezős ágán Csang a legmagasabban rangsorolt játékos, 10-6-os győzelme a papírforma érvényesülése mellett azt is jelzi, hogy a magyar játékos kiválóan helytállt.

Koczó Dávid
2026. 04. 13. 18:55
Révész Bulcsú hátrányból várta a Csang An-ta elleni sznúker-vb selejtezős meccs hétfő délutáni folytatását
Révész Bulcsú vasárnap délután bekezdett. A világranglistán 22. Csang An-ta ellen a második frémben rögtön lökött egy 125-ös bréket, az eddigi legjobb sorozatát a sznúker-világbajnokság selejtezőjében. Révész (88. a rangsorban) 2-1-re vezetett is, aztán viszont a kínai akarata érvényesült, így a mérkőzés második, hétfő délutáni befejező szakaszát az idei World Grand Prix-döntős, 2023-as International Championship-bajnok Csang 6-3-as előnyből várta, s a meccs legnagyobb brékje is az övé volt már ekkor (140).

Csang An-ta zsinórban harmadik, összességében hatodik főtáblás szereplése reményében vágott neki a sznúker-vb selejtezőjének, Révész Bulcsú volt az első ellenfele Fotó: Xinhua via AFP/Zhai Zheng

Csang An-ta három év után az első vb-selejtezős meccsét játszotta Révész ellen, hiszen a legutóbbi két vb-n kiemeltként a főtáblán kezdett – ott egyik alkalommal sem tudott nyerni –, s az idei selejtezőhöz is csak a harmadik körben csatlakozott, ahová Révész Bulcsú két győzelemmel jutott el.

Küzdelmes és fordulatos frémmel indult Révész és Csang meccsének második fele, amelyben az utolsó fekete golyó belökése döntött a kínai javára. Fájó pont volt ez, hiszen ha nem sokkal korábban a rózsaszínt belöki a helyéről, Révész pozitív élménnyel kezdhette volna a második szakaszt.

A magyar játékos azonban nem sokáig rágódott ezen, a következő két, szintén szoros frémet a maga javára fordította, aztán viszont Csang egy szerencsés zöld segítségével visszaállította a háromfrémes különbséget.

A szünet után Révész, majd 106-os brékkel kínai ellenfele is nyert egy-egy simább frémet, s utóbbival a magyar sznúkeres már a kiesés szélére sodródott, 6-9-ről zsinórban négy frém megnyerésére lett volna szüksége.

Ebből a négyből végül egy sem lett, Csang An-ta 10-6-os sikerrel hozta a papírformát, s a 43.-ként rangsorolt Zak Surety ellen játszik majd a főtáblás kvótáért Sheffieldben.

Révész Bulcsú elköszön a profi mezőnytől?

Az már a vb-selejtező előtt sejthető volt, hogy Révész Bulcsú a kétéves világranglista alapján nem tudja megőrizni profi státusát, amelyet első magyar játékosként a 2024-es junior vb-címével szerzett meg.

Bár a magyar sznúkeres hivatalosan kiesik a profi mezőnyből, a mostani vereség azonban nem feltétlenül jelenti egy korszak lezárását: a magyar játékos májusban az úgynevezett Q School-eseményeken kiharcolhat a következő két idényre is Tour-kártyát.  A tavalyi idény után ugyanígy maradt a profik között a magyar sznúkeresnél másfél évvel idősebb Liam Pullen, s ő idén már bejutott a vb-selejtező utolsó, negyedik fordulójába.

