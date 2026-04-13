Révész Bulcsú meccse egy korszak lezárását jelentheti a sznúker-vb selejtezőjében

Révész Bulcsú vasárnap délután bekezdett. A világranglistán 22. Csang An-ta ellen a második frémben rögtön lökött egy 125-ös bréket, az eddigi legjobb sorozatát a sznúker-világbajnokság selejtezőjében. Révész (88. a rangsorban) 2-1-re vezetett is, aztán viszont a kínai akarata érvényesült, így a mérkőzés második, hétfő délutáni befejező szakaszát az idei World Grand Prix-döntős, 2023-as International Championship-bajnok Csang 6-3-as előnyből várta, s a meccs legnagyobb brékje is az övé volt már ekkor (140).

Csang An-ta zsinórban harmadik, összességében hatodik főtáblás szereplése reményében vágott neki a sznúker-vb selejtezőjének, Révész Bulcsú volt az első ellenfele Fotó: Xinhua via AFP/Zhai Zheng

Csang An-ta három év után az első vb-selejtezős meccsét játszotta Révész ellen, hiszen a legutóbbi két vb-n kiemeltként a főtáblán kezdett – ott egyik alkalommal sem tudott nyerni –, s az idei selejtezőhöz is csak a harmadik körben csatlakozott, ahová Révész Bulcsú két győzelemmel jutott el.

Sznúker-vb: Révész Bulcsú nagy csatát vívott kínai riválisával

Küzdelmes és fordulatos frémmel indult Révész és Csang meccsének második fele, amelyben az utolsó fekete golyó belökése döntött a kínai javára. Fájó pont volt ez, hiszen ha nem sokkal korábban a rózsaszínt belöki a helyéről, Révész pozitív élménnyel kezdhette volna a második szakaszt.