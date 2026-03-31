Neonzöld „labda” az idei világbajnokságon? Valóban őrült ötlet

A sznúker a hagyományaira kényesen ügyelő sportág: a legtöbb versenyen ma is csokornyakkendőben játszanak a profik, a világbajnokság pedig évtizedek óta ugyanazzal a patinás díszlettel várja a közönséget Sheffieldben. Éppen ezért hangzott elsőre szinte hihetetlenül a hír, miszerint az idei sznúker-vb-n a megszokott fehér golyó, vagyis az angol szakkifejezéssel élve a „cue ball” helyett neonzöld „labdával” játszanának. Merész ötlet volna – talán túl merész is.

Kyren Wilson reklámozza az új fehér golyót, a neonzöld cue ballt. Nem lesz történelmi snooker újítás a 2026-os sznúker-vb-n, amit 2045-ig a Crucible Színházban rendeznek. Fotó: WST

Április tréfa a neonzöld színű „cue ball”, azaz fehér golyó?

Ha valóban lecserélnék a fehér golyót, az az egyik legnagyobb változás volna a modern sznúker történetében. Ehhez képest nem indult el komoly vita, nem szólaltak meg sorra a nagy nevek, és nem követte a hírt külön technikai vagy szabályértelmező magyarázat sem. Márpedig a hivatalos szabálykönyv továbbra is egyértelmű: a „cue ball” igenis fehér.

Innen nézve a legkézenfekvőbb következtetés az, hogy a neonzöld golyóról szóló közlés inkább előre hozott áprilisi tréfa, mint valódi forradalom, amihez a két évvel ezelőtti világbajnok, Kyren Wilson is adta a nevét. Jó poén, mert egy pillanatra tényleg el lehetett hinni. De valószínűleg csak egy pillanatra.

Az igazán nagy hír: 2045-ig marad a Crucible

Miközben a neonzöld „labda” inkább a sznúker humorérzékét tesztelte, a világbajnokságról valóban született fontos döntés:

sznúker-vb 2045-ig biztosan Sheffieldben, a Crucible Színházban marad, sőt van opció a 2050-ig tartó hosszabbításra is.

A megállapodás része, hogy a sokat bírált, szűkös és elavult helyszínt fel kell újítani. A tervek szerint jelentős fejlesztés jön, nagyobb kapacitással és modernebb körülményekkel, vagyis a sportág megőrzi a legendás helyszínét, miközben kénytelen alkalmazkodni a jelen igényeihez is. Ez már önmagában is nagyobb történet, mint bármilyen neonba borított golyó.

Tour Championship: bitang erős mezőnnyel – egy nagy hiányzóval

A vb előtti utolsó nagy állomás közben már el is kezdődött: Manchesterben zajlik a Tour Championship, amelyre az idény egyéves ranglistájának legjobb 12 játékosa jut be, úgy is fogalmazhatunk: a jelenlegi 12 legjobb játékos.