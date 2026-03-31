Neonzöld „labda” az idei világbajnokságon? Valóban őrült ötlet

A World Snooker Tour oldalán megjelent hír szerint a 2026-os sznúker világbajnokságon a hagyományos fehér golyót, a „cue ballt” a Midnite szponzor jellegzetes neonzöld színű golyójára cserélnék. A közleményt még Kyren Wilson nyilatkozatával is alátámasztotják: a sznúker-vb két évvel ezelőtti győztese úgy fogalmazott, hogy az ötlet „fantasztikus előrelépés”, amely új energiát adhatna a sportágnak. A hír minden eleme azt sugallja, itt bizony korszakos újítás készül. Csakhogy éppen ez benne a gyanús.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 9:41
Eldőlt, hogy 2045-ig a sheffieldi Crucible Színház marad a sznúker-vb helyszíne Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A sznúker a hagyományaira kényesen ügyelő sportág: a legtöbb versenyen ma is csokornyakkendőben játszanak a profik, a világbajnokság pedig évtizedek óta ugyanazzal a patinás díszlettel várja a közönséget Sheffieldben. Éppen ezért hangzott elsőre szinte hihetetlenül a hír, miszerint az idei sznúker-vb-n a megszokott fehér golyó, vagyis az angol szakkifejezéssel élve a „cue ball” helyett neonzöld „labdával” játszanának. Merész ötlet volna – talán túl merész is.

Kyren Wilson reklámozza az új fehér golyót, a neonzöld cue ballt. Nem lesz történelmi snooker újítás a 2026-os sznúker-vb-n, amit 2045-ig a Crucible Színházban rendeznek
Kyren Wilson reklámozza az új fehér golyót, a neonzöld cue ballt. Nem lesz történelmi snooker újítás a 2026-os sznúker-vb-n, amit 2045-ig a Crucible Színházban rendeznek. Fotó: WST

Április tréfa a neonzöld színű „cue ball”, azaz fehér golyó?

Ha valóban lecserélnék a fehér golyót, az az egyik legnagyobb változás volna a modern sznúker történetében. Ehhez képest nem indult el komoly vita, nem szólaltak meg sorra a nagy nevek, és nem követte a hírt külön technikai vagy szabályértelmező magyarázat sem. Márpedig a hivatalos szabálykönyv továbbra is egyértelmű: a „cue ball” igenis fehér.

Innen nézve a legkézenfekvőbb következtetés az, hogy a neonzöld golyóról szóló közlés inkább előre hozott áprilisi tréfa, mint valódi forradalom, amihez a két évvel ezelőtti világbajnok, Kyren Wilson is adta a nevét. Jó poén, mert egy pillanatra tényleg el lehetett hinni. De valószínűleg csak egy pillanatra.

Az igazán nagy hír: 2045-ig marad a Crucible

Miközben a neonzöld „labda” inkább a sznúker humorérzékét tesztelte, a világbajnokságról valóban született fontos döntés:

sznúker-vb 2045-ig biztosan Sheffieldben, a Crucible Színházban marad, sőt van opció a 2050-ig tartó hosszabbításra is.

A megállapodás része, hogy a sokat bírált, szűkös és elavult helyszínt fel kell újítani. A tervek szerint jelentős fejlesztés jön, nagyobb kapacitással és modernebb körülményekkel, vagyis a sportág megőrzi a legendás helyszínét, miközben kénytelen alkalmazkodni a jelen igényeihez is. Ez már önmagában is nagyobb történet, mint bármilyen neonba borított golyó.

Tour Championship: bitang erős mezőnnyel – egy nagy hiányzóval

A vb előtti utolsó nagy állomás közben már el is kezdődött: Manchesterben zajlik a Tour Championship, amelyre az idény egyéves ranglistájának legjobb 12 játékosa jut be, úgy is fogalmazhatunk: a jelenlegi 12 legjobb játékos.

Ronnie O’Sullivan ugyan visszalépett – Mark Allen ugrott be helyette –, de a mezőny így is nagyon erős, elég arra gondolni, hogy Kyren Wilson nem fért be a legjobbak közé. A névsor jól mutatja, hogy bár ebben az idényben akadtak meglepetések – elég csak a hongkongi World Grand Prix-re gondolni, ahol a legjobb négy közé történelmi módon négy kínai játékos jutott be –, a klasszisok továbbra is uralják a sportágat.

  • Ott van a két nagy öreg, a három, illetve négyszeres világbajnok Mark Williams és John Higgins,
  • aztán négy további világbajnok: Mark Selby, Judd Trump, Shaun Murphy és Neil Robertson,
  • valamint a kínai élvonalból a sznúker-vb címvédője, Csao Hszintung (Zhao Xintong) és Vu Ji-ce (Wu Yize) is. 
Ronnie O’Sullivan és legyőzője a World Openen, Tepcsaja Un-Noh (Thepchaiya Un-Nooh)
Ronnie O’Sullivan és legyőzője a World Openen, Tepcsaja Un-Noh (Thepchaiya Un-Nooh) Fotó: WST

Indul-e Ronnie O’Sullivan az idei sznúker-vb-n?

A Tour Championship első fordulójában Judd Trump legyőzte Mark Allent, és ezzel tett egy újabb lépést afelé, hogy lendületből érkezzen meg a Crucible-be. Trump a sznúker-vb- jövőjéről úgy fogalmazott, neki is megnyugtató, hogy rendeződött a világbajnokság jövője, a sznúker legfontosabb színpada pedig nem veszti el a sajátos sheffieldi auráját.

Ami Ronnie O’Sullivant illeti: a Tour Championshipet kihagyja, de a minap még World Open-döntőt játszott Jüsanban, ahol 10-7-re kikapott Tepcsaja Un-Nohtól (Thepchaiya Un-Nooh). A vereség ellenére kifejezetten jó formát mutatott, a tornán még egy történelmi 153-as bréket is lökött, és úgy nyilatkozott, hogy a javuló játékának köszönhetően várhatóan ott lesz a világbajnokságon.

Ha így lesz, az már önmagában elég nagy szenzáció lesz – neonzöld golyó ide vagy oda.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

