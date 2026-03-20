Ronnie O’Sullivan elképesztő, a maximumnál is nagyobb bréket lökött + videó

Ronnie O’Sullivan a sznúker legnagyobb legendája, hétszeres világbajnok, s bréképítésben sincs párja. Az angol klasszis csúcsot jelentő tizenhét alkalommal lökött maximum bréket, így hagyományosan a 147-et jellemzik a sznúkerben. Ritka esetben azonban nyílhat lehetőség ennél is nagyobb brékre, amennyiben az free ball-lal (szabad golyó) indul. Éppen így történt Ronnie O’Sullivan és Ryan Day World Open-negyeddöntőjének nyitó frémjében, O’Sullivan kiváló sznúker után kapott lehetőséget az új csúcsra, ebből született a 153-as brék.

Ronnie O’Sullivan ritkán mosolyog a snookerasztalnál, de a történelmi rekord, a Ryan Day ellen lökött 153-as break még azt is kihozta belőle. Fotó: NorthFoto/Nexpher via ZUMA Press Wire/Kobe Li

Sokáig volt esély a valódi maximumra, a 155-re is, de aztán a fekete túlságosan a fal közelébe került.

Ronnie O’Sullivan hengerelt a 153-as brék után

Ha a 155 nem is, a 153 összejött, ez pedig új rekord, eddig 147 fölé hivatalos meccsen csak Jamie Burnett (148) jutott.

A példátlan brék még egy ritkaságot hozott magával: Ronnie O’Sullivan elmosolyodott az asztalnál.

Ryan Day már ekkor is sejthette, hogy baj lesz, a történelmi frém adta lendület Ronnie O’Sullivant 5-0-s győzelemig repítette, további két százas brékkel (110, 103) meg egy 95-össel hengerelt, nem sok esélyt adva walesi riválisának.