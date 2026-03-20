Ronnie O’Sullivan elképesztő, a maximumnál is nagyobb bréket lökött + videó

Ronnie O'Sullivan elképesztő, a maximumnál is nagyobb bréket lökött

Ronnie O’Sullivan, a sznúker legendája a legszebb napjait idézte, hengerelt Kínában, 5-0-ra nyerte a Ryan Day elleni World Open-negyeddöntőt. Az ötből három frémet százas brékkel nyert meg O’Sullivan, a legnagyobbat a legelső parti hozta, amelyben a maximumnak számító 147-nél is nagyobb, 153-as brék született. Ronnie O’Sullivan ezzel újabb rekordot állított fel.

Koczó Dávid
2026. 03. 20. 9:50
Ronnie O’Sullivan: 153-as brék! A Ryan Day elleni World Open-negyeddöntőben a sznúker angol legendája ismét olyat tett, amire előtte soha senki nem volt képes Fotó: NorthFoto/Nexpher via ZUMA Press Wire/Kobe Li
Ronnie O’Sullivan a sznúker legnagyobb legendája, hétszeres világbajnok, s bréképítésben sincs párja. Az angol klasszis csúcsot jelentő tizenhét alkalommal lökött maximum bréket, így hagyományosan a 147-et jellemzik a sznúkerben. Ritka esetben azonban nyílhat lehetőség ennél is nagyobb brékre, amennyiben az free ball-lal (szabad golyó) indul. Éppen így történt Ronnie O’Sullivan és Ryan Day World Open-negyeddöntőjének nyitó frémjében, O’Sullivan kiváló sznúker után kapott lehetőséget az új csúcsra, ebből született a 153-as brék.

Ronnie O’Sullivan ritkán mosolyog a snookerasztalnál, de a történelmi rekord, a Ryan Day ellen lökött 153-as break még azt is kihozta belőle. Fotó: NorthFoto/Nexpher via ZUMA Press Wire/Kobe Li

Sokáig volt esély a valódi maximumra, a 155-re is, de aztán a fekete túlságosan a fal közelébe került.

 

Ha a 155 nem is, a 153 összejött, ez pedig új rekord, eddig 147 fölé hivatalos meccsen csak Jamie Burnett (148) jutott.

A példátlan brék még egy ritkaságot hozott magával: Ronnie O’Sullivan elmosolyodott az asztalnál.

Ryan Day már ekkor is sejthette, hogy baj lesz, a történelmi frém adta lendület Ronnie O’Sullivant 5-0-s győzelemig repítette, további két százas brékkel (110, 103) meg egy 95-össel hengerelt, nem sok esélyt adva walesi riválisának.

A Kínában zajló World Open elődöntőjében Vu Ji-cö (Wu Yize) lesz O’Sullivan ellenfele, a kínai játékos is sima negyeddöntőn van túl, 5-1-re verte Mark Allent. Ha azonban Ronnie O’Sullivan úgy folytatja, mint ahogy pénteken játszott, aligha akadályozza meg bárki, hogy több mint két év után újra versenyt nyerjen.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
