Ronnie O’Sullivan hiába reménykedett, Judd Trump után ő sem tudta megállítani a villámkezű thaiföldit

Ronnie O’Sullivan visszatért a csúcsformájához, a sznúker hétszeres világbajnoka parádés menetelését egy maximum fölötti, 153-as brék is színesítette Kínában. A World Open döntőjében Ronnie O’Sullivan ellenfele meglepetésre nem a világelső Judd Trump volt, hanem Trump elleni 6-4-es elődöntős sikere után a thaiföldi Thepchaiya Un-Nooh volt.

Thepchaiya Un-Nooh stílusos World Open-sikere: Judd Trump és Ronnie O’Sullivan is kénytelen volt fejet hajtani előtte, s még a 147 is összejött a döntőben (Fotó: Xinhua via AFP/Chen Junwu)

O’Sullivan a 42. pontszerző trófeájára hajtott, de ez volt az első döntője az 50. születésnapja óta. A Rakétához hasonlóan a sznúkermezőny leggyorsabb játékosai közé tartozó, az erre utaló F1 becenevet viselő Un-Nooh korábban csak egy pontszerző tornát nyert, 2019-ben a kisebb presztízsű villámversenyt, a Shoot Outot.

Ronnie O’Sullivan domináns kezdése után fordulatok

A döntő elején úgy tűnt, Ronnie O’Sullivan akár simán is nyerhet, 4-0-ra elhúzott, bár két frémben thaiföldi riválisának is voltak esélyei. Aztán viszont eljött Un-Nooh ideje: öt frémet nyert egymás után, 5-4-re így ő vezetett az első szakasz után.

A második szakasz első frémjét a thaiföldi nyerte, aztán szuperszonikus üzemmódba kapcsolt a Rakéta: három egymás után frémben lökött százas bréket, így 7-6-ra visszavette a vezetést. Aligha gondolta ekkor Ronnie O’Sullivan, hogy a folytatásban alig léphet asztalhoz.

Thepchaiya Un-Nooh: maximum brék, dupla siker Trump és O’Sullivan ellen

Un-Nooh előbb kiegyenlített, majd 7-7 után három 130 pont feletti bréket, köztük egy maximumot, 147-et is lökött, parádés végjátékkal a maga javára eldöntve a finálét.

– Gratulálok Thepchaiyának, hihetetlen sznúkert mutatott be.

Figyeltem őt a Trump elleni elődöntőben, a világelsőnél is egyértelműen jobban játszott. Reméltem, hogy ellenem nem sznúkerezik ugyanúgy, de hiába.

A végén igen sokat figyelhettem a székemből ülve – méltatta a tornagyőztest Ronnie O’Sullivan, aki idénybeli második döntőjét vesztette el az augusztusi szaúdi torna után.