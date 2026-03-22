Ronnie O’Sullivan hiába reménykedett, Judd Trump után ő sem tudta megállítani a villámkezű thaiföldit

Rengeteg százas bréket és fordulatos meccset hozott Ronnie O’Sullivan és Thepchaiya Un-Nooh döntője, a World Open fináléja. A sznúker angol legendája 4-0-ra is vezetett thaiföldi riválisa ellen, az utolsó négy frémben viszont alig jutott az asztalhoz. Thepchaiya Un-Nooh 147-es, azaz maximum bréket is lökött, s 10-7-es sikerével megszerezte pályafutása eddigi legértékesebb trófeáját, nem akárhogy: az elődöntőben Judd Trump, a döntőben Ronnie O’Sullivan ellen nyert.

Koczó Dávid
2026. 03. 22. 15:15
Ronnie O'Sullivan a World Open döntőjében is szórta a százas brékeket, mégis nyert ellene a maximumig (147) is eljutó thaiföldi Thepchaiya Un-Nooh Fotó: Xinhua via AFP/Chen Junwu
Ronnie O’Sullivan visszatért a csúcsformájához, a sznúker hétszeres világbajnoka parádés menetelését egy maximum fölötti, 153-as brék is színesítette Kínában. A World Open döntőjében Ronnie O’Sullivan ellenfele meglepetésre nem a világelső Judd Trump volt, hanem Trump elleni 6-4-es elődöntős sikere után a thaiföldi Thepchaiya Un-Nooh volt. 

Thepchaiya Un-Nooh stílusos World Open sikere: Judd Trump és Ronnie O’Sullivan is kénytelen volt fejet hajtani előtte, s még a 147 is összejött a döntőben
Thepchaiya Un-Nooh stílusos World Open-sikere: Judd Trump és Ronnie O’Sullivan is kénytelen volt fejet hajtani előtte, s még a 147 is összejött a döntőben (Fotó: Xinhua via AFP/Chen Junwu)

O’Sullivan a 42. pontszerző trófeájára hajtott, de ez volt az első döntője az 50. születésnapja óta. A Rakétához hasonlóan a sznúkermezőny leggyorsabb játékosai közé tartozó, az erre utaló F1 becenevet viselő Un-Nooh korábban csak egy pontszerző tornát nyert, 2019-ben a kisebb presztízsű villámversenyt, a Shoot Outot.

Ronnie O’Sullivan domináns kezdése után fordulatok

A döntő elején úgy tűnt, Ronnie O’Sullivan akár simán is nyerhet, 4-0-ra elhúzott, bár két frémben thaiföldi riválisának is voltak esélyei. Aztán viszont eljött Un-Nooh ideje: öt frémet nyert egymás után, 5-4-re így ő vezetett az első szakasz után.

A második szakasz első frémjét a thaiföldi nyerte, aztán szuperszonikus üzemmódba kapcsolt a Rakéta: három egymás után frémben lökött százas bréket, így 7-6-ra visszavette a vezetést. Aligha gondolta ekkor Ronnie O’Sullivan, hogy a folytatásban alig léphet asztalhoz.

Thepchaiya Un-Nooh: maximum brék, dupla siker Trump és O’Sullivan ellen

Un-Nooh előbb kiegyenlített, majd 7-7 után három 130 pont feletti bréket, köztük egy maximumot, 147-et is lökött, parádés végjátékkal a maga javára eldöntve a finálét.

– Gratulálok Thepchaiyának, hihetetlen sznúkert mutatott be. 

Figyeltem őt a Trump elleni elődöntőben, a világelsőnél is egyértelműen jobban játszott. Reméltem, hogy ellenem nem sznúkerezik ugyanúgy, de hiába.

A végén igen sokat figyelhettem a székemből ülve – méltatta a tornagyőztest Ronnie O’Sullivan, aki idénybeli második döntőjét vesztette el az augusztusi szaúdi torna után.

– Ronnie O’Sullivan a példaképem, most ellene játszhattam a döntőt. Trump az elődöntőben, O’Sullivan a döntőben, ennél rögösebb utat nehéz lett volna elképzelni, de sikerült a legjobbamat nyújtani – mondta pályafutása eddigi legnagyobb sikere után Thepchaiya Un-Nooh, aki tornagyőzelmével az utolsó pillanatban kvalifikált a Tour Championshipre, amelyen az idény tizenkét legjobbja indulhat.

Ronnie O’Sullivan is ott lehetne a mezőnyben, de ő visszalépett, hogy már az április 18-án kezdődő világbajnokságra koncentráljon.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu