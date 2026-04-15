Jó példák Révész Bulcsú előtt, Ronnie O’Sullivan és Judd Trump legyőzője is bánta a menetelést

A tizenkilenc éves Révész Bulcsú eddigi legjobb vb-selejtezőjét teljesítette idén, a kvalifikáció harmadik fordulójáig jutott. Néhány fiatal viszont kedden valóra váltotta az álmát: idén debütálhat a sheffieldi Crucible színházban a magyar játékosnál alig néhány hónappal idősebb Stan Moody, a lengyel Antoni Kowalski, valamint Liam Pullen, aki a főtábla legalacsonyabban rangsorolt sznúkerese lehet. Kowalski sikere a regionális kötődés, Pullen beteljesült álma a pályafutás íve miatt jelenthet inspirációt Révész Bulcsúnak.

Stan Moody megcsinálta, amit Révész Bulcsú nem tudott: tinédzserként debütálhat a Crucible színházban, a sznúker-vb-n. Forrás: WST

A húszéves Pullen tavaly ugyanúgy elveszítette a vb-selejtező után a profi státusát, mint idén Révész Bulcsú, azonban egy hónappal később visszaszerezte azt a Q School eseményen.

Révész Bulcsú még vár, Pullen és Kowalski a vb-főtáblán

Pullen ettől még nem számított esélyesnek, 84.-ként rangsorolták a vb előtt, csupán két hellyel Révész elé.

Liam Pullen azonban sorra hozta a meglepetéseket, legyőzte azt a Thepchaiya Un-Nooht, aki néhány hete még Judd Trump és Ronnie O’Sullivan legyőzésével nyert tornát, majd a másik thaiföldi, Noppon Saengkham legyőzésével jutott a főtáblára.

Pullen lesz a főtábla legalacsonyabban rangsorolt játékosa, hacsak szerdán Liam Highfield nem jár sikerrel Oliver Lines ellen.