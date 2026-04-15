Jó példák Révész Bulcsú előtt, Ronnie O’Sullivan és Judd Trump legyőzője is bánta a menetelést
Kedden nyolc játékos jutott fel a sznúker-világbajnokság főtáblájára, köztük három fiatal újonc. Révész Bulcsú hétfői kiesése ellenére először lesz közép-európai játékos a főtáblán a profi státusát is megmentő lengyel Antoni Kowalski személyében. Stan Moody és Liam Pullen is debütál, utóbbi elmúlt éve különösen inspiráló lehet Révész számára. A selejtező legmagasabban rangsorolt játékosa, a 2015-ös világbajnok Stuart Bingham kiesett Matthews Stevens ellen. A selejtező szerdán zárul, többek között a 2023-as vb-győztes Luca Brecel és a 2024-es döntős Jak Jones rangadójával.
A tizenkilenc éves Révész Bulcsú eddigi legjobb vb-selejtezőjét teljesítette idén, a kvalifikáció harmadik fordulójáig jutott. Néhány fiatal viszont kedden valóra váltotta az álmát: idén debütálhat a sheffieldi Crucible színházban a magyar játékosnál alig néhány hónappal idősebb Stan Moody, a lengyel Antoni Kowalski, valamint Liam Pullen, aki a főtábla legalacsonyabban rangsorolt sznúkerese lehet. Kowalski sikere a regionális kötődés, Pullen beteljesült álma a pályafutás íve miatt jelenthet inspirációt Révész Bulcsúnak.
A húszéves Pullen tavaly ugyanúgy elveszítette a vb-selejtező után a profi státusát, mint idén Révész Bulcsú, azonban egy hónappal később visszaszerezte azt a Q School eseményen.
Révész Bulcsú még vár, Pullen és Kowalski a vb-főtáblán
Pullen ettől még nem számított esélyesnek, 84.-ként rangsorolták a vb előtt, csupán két hellyel Révész elé.
Liam Pullen azonban sorra hozta a meglepetéseket, legyőzte azt a Thepchaiya Un-Nooht, aki néhány hete még Judd Trump és Ronnie O’Sullivan legyőzésével nyert tornát, majd a másik thaiföldi, Noppon Saengkham legyőzésével jutott a főtáblára.
Pullen lesz a főtábla legalacsonyabban rangsorolt játékosa, hacsak szerdán Liam Highfield nem jár sikerrel Oliver Lines ellen.
Révésszel ellentétben megmentette a profi státusát a vb-selejtezőben a lengyel Antoni Kowalski, aki egyben az első közép-európai játékos lesz, aki játszhat a Crucible színházban, nem is bírta ki könnyek nélkül.
What it means to qualify for The Crucible for the first time 🤍 ❤️
– Ez magyarázza leginkább, hogy ez mit jelent nekem, mert sosem szoktam sírni. Ez az egyetlen pillanat, amikor a Tour-kártyám megőrzésére gondolok a Crucible-szereplés helyett. El tudom képzelni, Lengyelországban mennyien fognak nézni – mondta a 22 éves Kowalski. A lengyel Révésszel együtt debütált a profik között, s már jön mögötte a lengyel utód, Michal Szubarczyk 15 évesen a legfiatalabb játékos lett idén, aki sznúker-vb-selejtezős meccset nyert, két siker után az iráni Hosszein Vafaei állította meg a kvalifikációban.
Judd Trump nyomába lépett a beteg Stan Moody
Bár a három biztos debütáns közül a tizenkilenc éves Moody a legfiatalabb, az ő főtáblára jutása a legkisebb szenzáció. Moody két negyeddöntőt is játszhatott az idényben, a selejtezőben pedig egyetlen magasabban rangsorolt játékost sem kellett legyőznie.
Ettől persze még nem lehet elmenni szó nélkül az ő teljesítménye mellett sem: Moody a mandulagyulladása és az orvosok tanácsa ellenére lépett asztalhoz a kínai Csiang Csün (Jiang Jun) ellen, majd a döntő frémben 104-es bréket lökött a főtábláért, s a jelenlegi világelső, Judd Trump 2007-es debütálása óta az első brit játékos lesz, aki tinédzserként mutatkozhat be a sznúker-vb-n.
Kiselejtezett világbajnokok: Bingham után Brecel?
Az abszolút rekordot a belga Luca Brecel tartja, aki 2012-ben 17 évesen és 45 naposan mutatkozott be a Crucible-ben. Ő 2023-ban lett világbajnok, azóta viszont brutális lejtmenetbe került, csak 46.-ként rangsorolták a vb előtt. Brecel szerdán, a selejtező utolsó napján a 19. kiemelt, két évvel ezelőtti döntős Jak Jones ellen vívja a játéknap rangadóján, első ránézésre nem esélyesként.
Kedden is volt egy hasonló párosítás két rutinos játékos között: a 2015-ös világbajnok, 49 éves Stuart Bingham még 2024-ben is elődöntőt játszott a Crucible színházban, a tavalyi selejtezős kudarc után azonban idén sem jutott a főtáblára, a nála egy évvel fiatalabb Matthew Stevens verte, aki még 2000-ben és 2005-ben játszott világbajnoki döntőt, mindkettőt elvesztette. Stevens négy év kihagyás után tér vissza a Crucible-be.
Sznúker-világbajnokság, a selejtező utolsó fordulója
Keddi eredmények
Matthew Stevens (walesi, 48.)–Stuart Bingham (angol, 17.) 10-7
Hosszein Vafaei (iráni, 32.)–Kao Jang (kínai, 97.) 10-4
David Gilbert (angol, 25.)–Aaron Hill (ír, 40.) 10-6
