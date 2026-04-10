Révész Bulcsú váratlan rohanása, így szakadt félbe a vb-selejtezős meccse

Révész Bulcsú az első magyar profi sznúkeres, ám a világbajnokságon óriási bravúrra lenne szüksége, hogy megtartsa a helyét az elitmezőnyben. A világbajnokság selejtezőjének első fordulójában Révész a jelenleg amatőr, de jövőre a profik közé biztosan visszatérő Craig Steadman ellen nyert, a magyar játékos a második fordulóban Louis Heathcote ellen lépett asztalhoz.

Révész Bulcsú következő ellenfele a World Grand Prix idei döntőse, Csang An-ta lehet a sznúker-vb selejtezőjében. Fotó: Xinhua via AFP/Zhai Zheng

Az első frémet az angol játékos nyerte meg, aki 75. kiemeltként az első fordulóban még nem játszott, aztán viszont a 86.-ként rangsorolt Révész 4-1-re fordított, s a délelőtti szakasz végén 6-3-ra vezetett a magyar játékos. Érdekesség, hogy a legnagyobb brékje 78-as volt mindkét sznúkeresnek.

Révész Bulcsú és a váratlan szünet

A péntek esti folytatásban Heathcote közelebb zárkózott, majd a 11. frémben Révész Bulcsú volt soron, amikor szólt, hogy azonnal szünetre van szüksége, majd a hasát fogva futva távozott, az angol ellenfél kevésbé sietősen követte a példáját.