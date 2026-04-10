Révész Bulcsú váratlan rohanása, így szakadt félbe a vb-selejtezős meccse

Révész Bulcsú 2024 után másodszor játszhatott a sznúker-világbajnokság selejtezőjének második fordulójában. A tizenkilenc éves magyar játékos ellenfele az angol Louis Heathcote volt. Révész kiválóan kezdett, az első szakaszt 6-3-ra nyerte meg valamelyest esélyesebb riválisával szemben, így jó pozícióból várta az esti folytatást, amely váratlan közjátékot is hozott.

Koczó Dávid
2026. 04. 10. 21:42
Révész Bulcsú a sznúker-vb selejtezőjének második fordulójában az angol Louis Heathcote ellen játszott, az apró vészhelyzet sem zavarta meg Fotó: NurPhoto via AFP/Szaniszló Róbert
Révész Bulcsú az első magyar profi sznúkeres, ám a világbajnokságon óriási bravúrra lenne szüksége, hogy megtartsa a helyét az elitmezőnyben. A világbajnokság selejtezőjének első fordulójában Révész a jelenleg amatőr, de jövőre a profik közé biztosan visszatérő Craig Steadman ellen nyert, a magyar játékos a második fordulóban Louis Heathcote ellen lépett asztalhoz.

Révész Bulcsú következő ellenfele a World Grand Prix idei döntőse, Csang An-ta lehet a sznúker-vb selejtezőjében.

Az első frémet az angol játékos nyerte meg, aki 75. kiemeltként az első fordulóban még nem játszott, aztán viszont a 86.-ként rangsorolt Révész 4-1-re fordított, s a délelőtti szakasz végén 6-3-ra vezetett a magyar játékos. Érdekesség, hogy a legnagyobb brékje 78-as volt mindkét sznúkeresnek.

Révész Bulcsú és a váratlan szünet

A péntek esti folytatásban Heathcote közelebb zárkózott, majd a 11. frémben Révész Bulcsú volt soron, amikor szólt, hogy azonnal szünetre van szüksége, majd a hasát fogva futva távozott, az angol ellenfél kevésbé sietősen követte a példáját.

Rendkívül ritka, hogy frém közben így távozzanak a játékosok, de az ötperces kényszerszünet után Révész magabiztosan folytatta a játékot, megnyerte azt, majd a következő partit is, a 9-4-es vezetés kapujában azonban az utolsó pirosat elhibázta, így a tervezett szünetre 8-5-ös előnnyel vonulhatott.

Cikkünket a végeredménnyel frissítjük.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
