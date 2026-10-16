Amerika és Európa sportháborúja mindent átrendezhet

Az NBA ajánlata közös európai működési struktúra létrehozására irányult.

Az Euroliga klubjai azonban nem akarták elfogadni az amerikai fél jelenlegi feltételeit.

A tulajdonosok számára nem közömbös, hogy egy új rendszerben milyen döntési jogkörük, pénzügyi részesedésük és beleszólásuk maradna. Ráadásul több olyan Euroliga-tulajdonos is akad, aki szerint az amerikai fél szándékosan alulértékelte az európai sorozatot.

Új helyszínek és régi, ismerős városok

George Aivazoglou, az NBA európai és közel-keleti működéséért felelős vezetője beszélt a tervekről. A 12 állandó franchise számára hét országban keresnek piacokat. A listán a következő városok bukkantak fel:

London és Manchester (Nagy-Britannia)

Párizs és Lyon (Franciaország)

Madrid és Barcelona (Spanyolország)

Milánó és Róma (Olaszország)

Berlin és München (Németország)

Athén (Görögország)

Isztambul (Törökország)

A lista üzleti szempontból talán nem szorul magyarázatra, de kosárlabda szempontjából igen. London és Manchester ugyanis eddig nem tartozott azon városok közé, ahol jelentős lett volna a férfikosárlabda szerepe, miközben a két város üzletileg nézve valóban hatalmas sportpiac. Az NBA pont ezeket a helyeket is keresi, azaz itt akar felépíteni új, magas jövedelmet generáló csapatokat.

George Aivazoglou úgy fogalmazott, hogy komoly értékkülönbség van aközött, amit az európai kosárlabda jelenleg elér, és amit a lehetőségei alapján elérhetne.

Az NBA fővezére, Adam Silver korábban többször is jelezte, hogy az új európai bajnokságot az Euroligával együttműködve tartaná a legerősebbnek.

Az NBA fővezére, Adam Silver még mindig bízik a tárgyalások sikeres folytatásában. Fotó: Getty Images via AFP/Gregory Shamus

A Washington Post október 8-i beszámolója szerint az NBA továbbra is abban bízik, hogy a két rendszer egyesíthető. Kamil Novak a FIBA Europe ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a 12 állandó helyre rendkívüli érdeklődés mutatkozott. Elmondása szerint a befektetői érdeklődés meghaladta a várakozásokat.

Az NBA hivatalos oldalán júliusban megjelent beszámoló szerint a 12 ajánlat között állítólag több olyan is volt, amely 500 millió és egymilliárd dollár közötti értéket képviselt.

A Guardian október 8-i cikke ennél is nagyobb léptékű tervről írt: a lap értesülése szerint az NBA tíz év alatt mintegy 10 milliárd dolláros befektetéssel számolhat, és a londoni franchise-ra egymilliárd dollárt meghaladó ajánlatok is érkezhettek.