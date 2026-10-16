Amerika és Európa sportháborúja mindent átrendezhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az európai klubkosárlabda életében olyan erős konfliktus bontakozik ki, amelyet még nem látott a világ. Egyszerűbben fogalmazva: Amerika Európa leigázására készül. Ez nem vicc, ha az alább olvasható történet megvalósul, az alapjaiban rengetheti meg az európai sport helyzetét. A férfikosárlabda Euroliga szervezői egyelőre nemet mondtak az amerikai nyomásnak, de a tengerentúlon nem hátráltak meg. Sőt, az európai nem még nagyobb tervek megvalósítására sarkallta az amerikaiakat. Az NBA eltökélt, egyelőre Európa is az.

Lantos Gábor
2026. 10. 16. 5:10
Amerika és Európa sportháborúja megrengetheti a kosárlabdát Fotó: NurPhoto via AFP/Urbanandsport/Joan Valls

Az NBA ajánlata közös európai működési struktúra létrehozására irányult. 

Az Euroliga klubjai azonban nem akarták elfogadni az amerikai fél jelenlegi feltételeit.

A tulajdonosok számára nem közömbös, hogy egy új rendszerben milyen döntési jogkörük, pénzügyi részesedésük és beleszólásuk maradna. Ráadásul több olyan Euroliga-tulajdonos is akad, aki szerint az amerikai fél szándékosan alulértékelte az európai sorozatot. 

Új helyszínek és régi, ismerős városok

George Aivazoglou, az NBA európai és közel-keleti működéséért felelős vezetője beszélt a tervekről. A 12 állandó franchise számára hét országban keresnek piacokat. A listán a következő városok bukkantak fel:

  • London és Manchester (Nagy-Britannia)
  • Párizs és Lyon (Franciaország)
  • Madrid és Barcelona (Spanyolország)
  • Milánó és Róma (Olaszország)
  • Berlin és München (Németország)
  • Athén (Görögország)
  • Isztambul (Törökország)

A lista üzleti szempontból talán nem szorul magyarázatra, de kosárlabda szempontjából igen. London és Manchester ugyanis eddig nem tartozott azon városok közé, ahol jelentős lett volna a férfikosárlabda szerepe, miközben a két város üzletileg nézve valóban hatalmas sportpiac. Az NBA pont ezeket a helyeket is keresi, azaz itt akar felépíteni új, magas jövedelmet generáló csapatokat. 

George Aivazoglou úgy fogalmazott, hogy komoly értékkülönbség van aközött, amit az európai kosárlabda jelenleg elér, és amit a lehetőségei alapján elérhetne.

Az NBA fővezére, Adam Silver korábban többször is jelezte, hogy az új európai bajnokságot az Euroligával együttműködve tartaná a legerősebbnek. 

SAN ANTONIO, TEXAS - JUNE 03: NBA Commissioner Adam Silver addresses the media prior to a game between the New York Knicks and the San Antonio Spurs in the 2026 NBA Finals Game One of the 2026 NBA Finals at Frost Bank Center on June 03, 2026 in San Antonio, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Az NBA fővezére, Adam Silver még mindig bízik a tárgyalások sikeres folytatásában. Fotó: Getty Images via AFP/Gregory Shamus

A Washington Post október 8-i beszámolója szerint az NBA továbbra is abban bízik, hogy a két rendszer egyesíthető. Kamil Novak a FIBA Europe ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a 12 állandó helyre rendkívüli érdeklődés mutatkozott. Elmondása szerint a befektetői érdeklődés meghaladta a várakozásokat. 

Az NBA hivatalos oldalán júliusban megjelent beszámoló szerint a 12 ajánlat között állítólag több olyan is volt, amely 500 millió és egymilliárd dollár közötti értéket képviselt.

A Guardian október 8-i cikke ennél is nagyobb léptékű tervről írt: a lap értesülése szerint az NBA tíz év alatt mintegy 10 milliárd dolláros befektetéssel számolhat, és a londoni franchise-ra egymilliárd dollárt meghaladó ajánlatok is érkezhettek.

Az eddigi nyilatkozatok szerint az új bajnokság 2027. októberében indulna. Az NBA és a FIBA október 8-i közös nyilatkozata megerősítette, hogy folytatják az új európai férfiliga előkészítését, függetlenül attól, sikerül-e megállapodniuk az Euroligával. Ugyanakkor a Guardian október 8-i értesülése szerint a rajt 2028-ra is csúszhat.

Mi történik a kosárlabdával?

Most már csak azt kellene tisztázni, mi történik az európai férfikosárlabdával, ha az NBA tényleg megindítja saját bajnokságát? A jelenleg is működő (és nagy szakmai, valamint gazdasági sikerrel működő) Euroliga hosszú éveken át építette fel saját, mára tényleg jól jövedelmező rendszerét. Ebben a sorozatban olyan klubok szerepelnek, mint a Real Madrid, a Barcelona, a Fenerbahce, az Olimpiakosz és a Bayern München. 

Dario Brizuela and Sterling Brown play during the match between FC Barcelona and Maccabi Zalgiris Kaunas, corresponding to the round 5 of the Euroleague 2026-27, played at the Palau Blaugrana, in Barcelona, Spain, on October 9, 2026. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
A spanyol Barcelona és a litván Kaunas összecsapása a férfikosárlabda Euroligában. Forrás: NurPhoto via AFP/Urbanandsport

Ezeknek a csapatoknak nemcsak a sporteredményeik, hanem a szurkolótáboruk, a hagyományaik és a helyi piacuk is értéket képviselnek. 

Az NBA-t azonban ez nem hatja meg. Ők más típusú növekedést szeretnének látni a legnagyobb európai városokban.

Olyan újonnan felépíthető, hosszú távon értékesíthető franchise-okat, egységes kereskedelmi rendszert és egy olyan ligát, amelynek a működését központilag az NBA szervezheti, kicsavarva a döntési jogkört az európai kezekből.

  • A két, egymással szemben álló rendszernek három sarokpontja van.
  • A klubok és tulajdonosok csoportja, azaz melyik szervezet kínál kedvezőbb feltételeket és nagyobb hosszú távú üzleti lehetőséget?
  • A játékosok: melyik bajnokság képes magasabb fizetéseket, versenyképesebb mezőnyt biztosítani?
  • A szurkolók és közvetítési jogok: megoszlik-e a figyelem két sorozat között, vagy sikerül olyan együttműködést kialakítani, amely elkerüli a közvetlen ütközéseket?

A FIBA érvelésének középpontjában az áll, hogy a sportág fejlődése nem folytatódhat úgy, hogy az új rendszerbe eleve csak a leggazdagabb klubokat engedik be. (Ez az érvelés azért álságos kissé, mert a jelenlegi Euroliga pontosan ezt testesíti meg.) Miközben tehát a tárgyalások folytatódnak, egy dolog teljesen biztos: az NBA olyan új versenyrendszert akar felépíteni, amely hosszú távon az európai klubkosárlabda erőviszonyait is átrendezheti.

 

kosárlabdaférfi kosárlabda EuroligaAdam SilverNBASzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkommunizmus

Csömöri példa

Pilhál György avatarja

Kevesen tudják, hogy a világon elsőként a Pest vármegyei Csömörön állítottak emlékművet a kommunizmus áldozatainak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu