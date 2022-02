Elképesztő dologra készül Szandi

Ahhoz kétség sem fér, hogy Szandit elképesztő tehetséggel áldották meg, hiszen nem csak énekesnőként bizonyított az évek során, hanem légtornászként is. A kétszeres EMeRTon-díjas előadóművész már 6-8 méteres magasságban varázsolja el a közönséget káprázatos és egyáltalán nem veszélytelen mutatványokkal, hamarosan pedig egy eddig még sosem látott produkcióval is meglepi a nagyérdeműt – számolt be róla a Ripost.hu.

Szandi ugyanis fellép az I. Budapest Légtorna Fesztiválon.

A légtorna szerelem nálam 2018 óta tart, akkor találkoztam először Vincze Tündivel, aki Magyarországon a légtorna nagyasszonya. Bármilyen műsorról van szó, őt kérik fel ilyen témában. Mi is így ismerkedtünk meg, és én kifejezetten a gurtniba szerettem bele. Képzeletbeli szárnyakat kapok általa

– kezdte Szandi, aki elképesztő produkcióval készül az I. Budapest Légtorna Fesztivál Gálaműsorán.

Egy profi artista, Szlavkovszki Zsolt oldalán fogok színpadra lépni. Ő egy elképesztően tehetséges 22 éves srác, aki annak idején a Kismenőkben is indult. Bár a fiam lehetne, a produkciónkban egy szerelmespárt fogunk alakítani. Szerencsére nagyon jól kijövünk egymással, jó hangulatban telnek a próbák, és én maximális biztonságban érzem magam mellette. Természetesen énekelni is fogok majd, azt egyelőre nem szeretném elárulni, hogy mit, de egy nagyon gyönyörű dalról van szó. Amikor először megmutattam édesanyámnak, elsírta magát

– mesélte az énekesnő.

Borítókép: Szandi (Fotó: MTI/Illyés Tibor)