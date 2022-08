Óriási sikert aratott Amerikában A Dal zsűritagja

Egri Péter gyerekkori példaképe, Jerry Lee Lewis zongorista is fellép jövőre azon az amerikai zenei fesztiválon, amelyre az énekes-dalszerző már évek óta meghívást kap zenekarával, a Mystery Ganggel. A jövőre jubiláló, 25 éves múltú rockabilly trió már számlálja a napokat, hogy eleget tehessenek a nagyszínpados felkérésnek, de előtte még számtalan koncert vár rájuk. Idén képregény készül sikereikről, hamarosan a Fővárosi Nagycirkuszban forgatnak videóklipet és még egy kedvenceiből összeállított, saját maga által előadott versválogatással is készül rajongóinak Egri Péter. A Nyár 22 vendégeként örömmel újságolta azt is, hogy a közelmúltban felkerültek egy nemzetközi rockabilly válogatásalbumra.

„Óriási büszkeség ez nekünk, hiszen ezzel világszerte terjeszthetjük a magyar rockabilly hírét! Mindössze egyetlen dolgot nehezményeztem, hogy Peter Egri & Mystery Gangként szerepelünk. Kértem az amerikai menedzsert, hogy hagyják meg az eredeti nevemet, de ragaszkodott hozzá, hogy angol változatban kerüljön fel a borítóra” – árulta el a zenész Duna délelőtti magazin műsorában, ahol élőben zenélt együttesével a Balaton-parton.

