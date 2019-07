Deforma–1

Ha rendőr lennék, nemcsak a száguldozókat, de az indokolatlanul lassan hajtókat is megbüntetném. Mert milyen dolog az, hogy Végső Béla mérlegképes könyvelő hétköznap, a délutáni csúcsidőben fogja magát, és harmincnyolc kilométer per órás sebességgel pöfög Maglódtól Sülysápig a 31-es úton, holott kilencvennel is mehetne a vonatkozó KRESZ-rendelkezések értelmében. Mehetne, de nem megy, merthogy ő a harmincnyolc kilométeres sebességtartományban szocializálódott, ez áll hozzá a legközelebb. Ami annyit tesz, hogy Végső Béla föl sem kapcsol direktbe, hármas fokozatban kocog a flaszteron. Bár mögötte dühöng a karaván, nem enged a harmincnyolcból.

Mi van ilyenkor?

Dugó van ilyenkor. Sülysápig áll a sor, izzadt, karikás szemű autósok dudálnak, rázzák az öklüket a volán mögött, páran előzni próbálnának, ám előzni lehetetlen, mert a szemközti forgalom élén is halad egy Végső Béla hasonló sebességgel – el lehet képzelni, mit ír az Útinform… (Persze a bekötőutak is bedugultak, egyetlen összefüggő kocsisor a régió, mind­össze a kerékpárforgalom halad. Most szép lenni biciklistának!) Fejlődő országokban ilyenkor előkerülne valahonnét egy motoros rendőr, s úgy vágná ki a sorból a két megfontolt Bélát, csak úgy nyekkennének, sőt meg is büntetné az úrvezetőket, tanulják meg az autós egyszeregyet.

Idehaza azonban nem büntetik Végső Béláékat. Sőt! Végső Béla az ideális autós, aki nem száguldozik, nem bravúroskodik – lám, balesetet sem szenved. Helyettük a dugóból kitörni akaró, végletekig fölhergelt autós (meg a vele szemben jövő) töri ki a nyakát. Azok, akiknél már elszakadt a cérna, elegük volt Béláék tempójából… Béke poraikra!