Bezzeg, ha Komáromi Zoli!

Találós kérdés. Na, ki mondta ezt a Takács–Kulja-vita másnapján: „Ez így nem lesz jó, gyerekek! Hazugságok, csúsztatások, propaganda az egyik oldalon, influenszerkedés, kivagyiság, nagyhangú kioktatás a másikon. Egy dolog hiányzik fájóan: a szakértelem.” Na, ki mondta?

Igen, ön nyert! Hát persze, hogy Dobrev Klára, a DK elnök asszonya mondta, ki más… (Majka és Pankotai Lili is kapott szavazatot.) Megjegyzem, az egészségügy mószerolása kedvelt baloldali időtöltés. Kivéve, ha ők vannak kormányon. Klára asszony még azt is hozzáfűzte: „Mennyire más lett volna, ha Komáromi Zoli vitatkozhatott volna az egészségügyi államtitkárral. De ugye vele nem mernek kiállni vitára.” Vagy – ezt már én teszem hozzá – László Imre, Újbuda DK-s orvosdoktor polgármestere is mehetett volna a szorítóba. Igaz, ő évekkel ezelőtt egy reggeli tévéműsorban összekeverte Josef Mengele auschwitzi körzeti orvost Nelson Mandelával, a Dél-afrikai Köztársaság hajdani elnökével, de attól még ő is kiváló szakértő.

Mert első, ugye, a szakértelem! Emlékszünk még Gyurcsány Ferenc „szakértői kormányára”? „Gyurcsány szakértelme felért egy tatárjárással – írja egy kommentelő. – Talán nem véletlen, hogy a 2008-as szociális népszavazáson a voksolók 87 százaléka beintett Láriferi kórházi ötleteinek.” Szó se róla, valóban rengeteg a teendő az egészségügy frontján. Itt van például a lipótmezei probléma. Egyre több jel utal arra, hogy újra kellene nyitni a Gyurcsány-kormányzat alatt bezárt OPNI-objektumot. A szélnek eresztett páciensek itt szaladgálnak közöttünk. Sokan közülük még nyilatkoznak is az egészségügyről.