A törvények felett

Fényes tekintetű fiatal nő néz vissza a „tükörből”, a Der Spiegel címlapjáról – az Európa-kapitánynak titulált Carola Rackete. Ő ma a német sajtó és a napokban tízezerszám az utcára vonuló baloldal hősnője, aki fittyet hányva a gonosz törvényekre – főleg az olaszra –, kiköt Lampedusán földközi-tengeri migránshajójának elcsigázott utasaival. Lényegében egy Teréz anyába oltott Jeanne d’Arc, akinek embermentő nagysága szégyenteljessé teszi, hogy a migrációellenes nyárspolgárok is a tükörbe nézhessenek.

Valóban? Görbe azért így ez a tükör. Ha ugyanis egyet fordítunk rajta, akkor Rackete közönséges törvényszegő. A Sea-Watch 3 migránshajó kálváriája, a kikötési tilalom, majd a kikötés pedig alkalmat ad arra, hogy a Földközi-tenger a bevándorláspárti, illetve a bevándorlásellenes Európa legújabb csataterévé válhasson a nyári hőségben, amikor mindenki teszi a dolgát: a strandolók strandolnak, a migránsok migrálnak, az embercsempészek pedig embert csempésznek. – Aki emberéleteket ment, az nem lehet bűnöző! – kotyogott bele az olasz belpolitikába és igazságszolgáltatásba Steinmeier német államfő, és majd kiesett az iskolapadból, miközben felmondta a leckét.

Mármost az Emberi Jogok Európai Bírósága salamoni döntésével nem adott helyt a Rackete nevében készült beadványnak. Olaszország nem köteles megengedni a migránshajónak, hogy kikössön, noha humanitárius segítséget kell adnia a fedélzeten tartózkodóknak – állapította meg. Magyarul: el kell látni a betegeket és a rászorulókat, majd vissza lehet küldeni őket oda, ahonnan jöttek. Afrikába. Ez így tisztességes.

Rackete hajója viszont kikötött. Gyenge lábakon álló érvelés, miszerint életeket mentett ezzel. Elképzelhető, hogy ezt tette, de a pontos körülmények ismeretében ugyanúgy elképzelhető lehet, hogy a migránsok – orvosi segítséggel – a fedélzeten is megmenthetők lettek volna. Ami ellenben biztos: a migráció mint célkitűzés – legalábbis ennek a pár tucat embernek az esetében – megvalósult. És példát mutat most az Európába készülő tömegeknek, az e tömegeket betelepíteni készülő politikai erőknek, valamint a csempészeknek: soha ne adjátok fel! Induljatok útnak, hogy aztán civil mentőhajók – a kormánykeréknél Carola Racketével vagy a hasonszőrűen lánglelkű Pia Klemppel – a kikötőbe navigáljanak benneteket! Több mint kétezer migráns fulladt tavaly a tengerbe. Most újabbakat szólítanak a lélekvesztőkhöz.

Pontosan tudjuk: nem ez a megoldás. Európa biztosan sokat tehet az áldatlan afrikai állapotok felszámolásáért, de aligha úgy, hogy piedesztálra emeli a törvénysértést. Egyfelől: ez helytelen. Ki szeret minden szabályt betartani? Senki. Sokan például zsigeri késztetést éreznek a KRESZ áthágására. Mégis a jogszabályok adják közösségi életünk kereteit. Senki nem áll felettük, az olasz tárgyalótermekben történetesen ki is van írva: La legge è uguale per tutti, a törvény mindenki számára egyenlő. Demokráciaérvként tegyük hozzá: az olasz belügyminiszert még mindig többen választották meg, mint Carola Racketét a kormánykerékhez.

Másfelől: ha ez így folytatódik, beláthatatlanok lehetnek a következmények. A Sea-Watch 3 utasai zömükben Nyugat-Afrikából érkeztek, ahol az egyik legnagyobb népességrobbanás várható. De nem tudunk róla, hogy Elefántcsontpart vagy Ghána, ahonnan sokuk útnak indult, lakhatatlanok lennének, ahol háború dúl, ezért mindenképp el kell menekülni. Történetesen mindkét ország játszik az Afrikai Nemzetek Kupája mai nyolcaddöntőjében. Milliók a képernyőket fogják választani a csónakok helyett ezekben az országokban, a csempészek nem teljes megelégedésére.