Aki nem épít, rombol

A gazdasági nehézségek mellett is kitart a kormány a támogatási programok mellett – a többi között erről beszélt Orbán Viktor még májusban. Azt követően, hogy kiderült: a magyar gazdaság teljesítménye elmaradt a korábban várttól. Erre erősített rá Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki szintén jelezte: Magyarország egyetlen célját sem adja fel. A 2025-ös és a 2026-os költségvetésben végigvisznek mindent, amit korábban meghirdettek. Azóta már tudjuk, hogy az ígéretből valóság lett.

Hogy az egyik legjelentősebbet említsük, július elsejével a kibővített támogatással új korszak vette kezdetét a családok életében. A személyi jövedelemadó mentességének kiterjesztése érezhetően nagy összeget hagy a zsebekben. Ne menjünk bele nagyon a számokba, de a jövő évi költségvetésből 4802 milliárd forintot fordít a kormány a családokra. Az összeg halandó ember számára szinte felfoghatatlan. Mindezt úgy, hogy óriási nyomás nehezedik Brüsszelből hazánkra, mert a mindenhez is nagyon értő bürokratáknak a családtámogatások és az otthonteremtési kedvezmények is szúrják a szemüket.

A családi adókedvezmény olyan intézmény, amely egyszerre jutalmazza, értékeli a munkát és a gyermeknevelést.

Ez pedig része a 2010 óta kialakított gazdaságpolitikának. Magyarország az elmúlt évek alatt átállt a segélyalapúról a munkaalapú társadalomra. Ez a szegénység visszaszorításában is hatalmas előrelépést hozott. Jelentősen csökkent például azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol nincs egyetlenegy foglalkoztatott sem. Az emberek nem segélyből, hanem bérből élnek.

A kormány felvette a harcot a legnagyobb „gazdasági közellenséggel”, az inflációval is. Itt még biztosan van teendő, de az árréscsökkentés működik, ezt világosan bizonyítják a számok. Brüsszelnek persze ez sem tetszik, így már azon is kár csodálkozni, hogy az aszállyal küzdő gazdák megsegítése is kiverte a biztosítékot. Amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy nekünk Magyarország az első, akkor nem a levegőbe beszél. Mert ezekben a kérdésekben sem enged az Európai Bizottságnak.

A kormány egyre több intézkedést hoz annak érdekében is, hogy megfizethetőbbé tegye a lakhatást. Magyarországon a lakástulajdon aránya magas, a lakosság jelentős része saját tulajdonú ingatlanban él. Szemben például olyan nyugat-európai országokkal, ahol inkább az albérlet a „nyerő”. Ez azt is jelenti, hogy hazánkban sokak vagyonát az otthona jelenti. Szinte felsorolni is nehéz, hogy az elmúlt időszakban milyen döntések születtek a lakhatás megkönnyítéséhez. Ezek közül a legfrissebb az, amit a minap jelentett be Orbán Viktor. A kormány most háromszázalékos Otthon start támogatási programról döntött. Ez olyan kezdeményezés, amelyre évtizedek óta nem volt példa.

Ez a program nem függ össze sem a családalapítással, sem a gyermekvállalással. A mostani intézkedésnek nincs korhatára sem, azoknak szól, akiknek nincs és nem volt lakóingatlanuk. Ez kiváló lehetőséget kínál még akkor is, amikor sajnos nem adják olcsón a négyzetmétereket.

Minden egyes programot úgy kell végigvinnie a kormánynak, hogy a nemzetközi környezet alakulása még egy erőltetett mosolyra sem ad okot. A fegyverek ropognak, egymást érik a kereskedelmi konfliktusok, miközben jelentős erők dolgoznak azon, hogy elvegyék tőlünk a megfizethetőbb orosz energiát. Mert ugye a rezsicsökkentéssel is az a legnagyobb baj, hogy orosz energia fedezi. Jó hír, hogy a kormány nem hátrál meg, hanem építi az országot. Mert aki nem épít, az rombol.



Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)