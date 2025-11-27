Karácsony, a csődember

Szomorú fejlemény, hogy Budapesten a helyzet nem változatlan, hanem egyre romlik. Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis nem csupán a kormánynak, a jobboldali polgároknak üzent hadat, hanem egyszersmind a racionalitásnak is. Igaz, a józan ész negligálása terén eddig is mutatott föl korántsem elhanyagolható eredményeket, ám mostani lüke lépései, elfuserált cselekedetei messze überelték az eddigi szándékos bénázásait. Értjük mi, hogy nem akar valójában helyettest maga mellé, de ennyire átlátszóan nem kellene ezt a közvélemény tudomására hozni. Hisz Tüttő Kata volt szocialista főpolgármester-helyettes jelölésével deklarálta, hogy eleve a leszavazásra játszott, fittyet hányva a bíróság jogerős döntésének. Ha nem így lett volna, egyeztetett volna a többi frakcióval, leginkább a Tisza pártiakkal. Nincs hír azonban arról, hogy ezt megtette. Vagyis megint csak mártírkodni akar, és ki akarja provokálni, hogy Sára Botond főispán nevezzen ki valakit, akire aztán ellenállási akciók sorát építheti. Máskülönben nem ment volna fejjel a falnak, meghurcolva a jelölt nevét.

Meg aztán valaki elmagyarázhatná Karácsonynak, hogy a politika a kompromisszumok művészete és egyeztetni kell néha hús-vér emberekkel, nem csupán a famulusaival, tányérfényesítőivel, ha egyről a kettőre kíván jutni. Nem lehet azonban úgy vezetni egy települést, főként a nemzet fővárosát, hogy a választott vezetője kizárólag a konfrontációval, provokációval van elfoglalva munkája elvégzése helyett. A türelmes budapesti polgárok, bármilyen hihetetlen lehet számára, bepöccenhetnek, ha azt látják, hogy amivel a baloldal alaptalanul rágalmazza az Orbán-kormányt, azt ő és hűséges pénznyelő udvaroncai meg is valósítják, és szorgalmasan, fáradságot nem ismerő állhatatossággal üresítik ki a főváros kasszáját. A Budapest Brand ügyében már megtörtént a feljelentés, és nem túl sok jóval kecsegtetnek a vizsgálatok napvilágot látott eredményei. Lehet ezekre azt mondania szokásos nyegle nagyképűségével, hogy butaság, de ennél több információt kell kicsengetnie, ha behatóbban érdeklődnek majd nála arról: hová tűnt a lóvé? Így inkább olybá lehetett venni, hogy csupán a saját névjegyét osztogatta akaratlanul a karmelita előtti sajtótájékoztatóján.