Nagy sikert ért el a kormány, most az eredmény megtartása a cél

A nehéz külgazdasági környezetben a kormány kiemelt feladatának tekinti a munkahelyek védelmét. Az elmúlt évek nagy sikere volt a foglalkoztatási szint megemelése, míg a munkanélküliség tartósan az uniós átlag alá csökkent. A minap beszámoltunk róla, hogy az idei július–szeptemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4,679 millió fő volt. A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,4 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,8 százalékot, a nők körében pedig 71,9 százalékot mutatott.

Kiemelt sikert mutatnak a magyarország foglalkoztatás adatai

Foglalkoztatás: alacsony szintről indultunk

Érdemes kicsit visszatekinteni, hogy honnan is indultunk. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összegzése emlékeztet arra, hogy a rendszerváltást követő gazdasági sokk hatására 1997-ig drámaian csökkent a foglalkoztatás, ezt követően mértéke lassú ütemben emelkedett, majd a 2000-es évek elejétől 2007-ig számottevően nem változott. A gazdasági válság hatására jelentősen csökkent a foglalkoztatás, a mélypontját 2010-ben érte el, ekkor a 15–64 éves népesség foglalkoztatási aránya 57 százalék volt. Ezután 2019-ig töretlenül (72,4 százalékra) nőtt a mutató. Majd 2021-ben a koronavírus-járvány enyhülésével a foglalkoztatottak száma ismét bővült. Így 2023-ban a foglalkoztatási ráta értéke 74,9 százalékra emelkedett, melyet egyrészt az elsődleges munkaerőpiac élénkülése, másrészt a nyugdíjkorhatár emelése okozott.

A közfoglalkoztatás 2009-ben kezdődő kiterjesztése nagyban hozzájárult a foglalkoztatottság bővüléséhez és ezzel a mutató jelentős javulásához. Ugrásszerű változás 2012-től volt kimutatható, összhangban ennek a foglalkoztatáspolitikai eszköznek az egyre intenzívebb alkalmazásával, valamint azzal, hogy Magyarországon a szociális segélyezési rendszer a közfoglalkoztatásban való részvételhez köti az ellátás folyósítását. A közfoglalkoztatottak száma a válság előtti évekhez képest többszörösére nőtt, és 2016-ban érte el a legmagasabb szintet, amikor is a 15–64 évesek körében átlagosan 221 ezer fő dolgozott közfoglalkoztatási programokban.

A gazdasági helyzet általános javulásának eredményeként, illetve a kormányzat céljával összhangban olyan intézkedések születtek, amelyek nagymértékben elősegítették a közfoglalkoztatottak nagyarányú visszaterelését az elsődleges munkaerőpiacra.

Így 2023-ban éves átlagban mindössze 66 ezer fő dolgozott közfoglalkoztatottként, amely 70 százalékkal volt kevesebb a 2016. évinél.