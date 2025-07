Illegális pride-ot könnyebb rendezni, mint választást nyerni

Már természetesen csupán akkor, ha szerencsétlenségükre nem a baloldali, vagy ahogy mostanában mondjuk: globalista, illetve internacionalista térfélen akarják űzni a hivatásukat.

Mert ha arra a demokráciaellenes vakmerőségre vállalkoztak, hogy szuverenista, patrióta álláspont képviseletére adták a fejüket, megnézheti magukat. Még örülhetnek, ha szemből támadnak rájuk és nem hátulról orvul, gáncsolva, felrúgva a kevéske szabályt is. Akkor aztán hiába védekeznek a mainstreamnek feldicsért balos, nemzetellenes politikai mezőny támadásai ellen, minden esetben azt hozzák majd ki a globalista – nálunk PC-eufemisztikusan kormánykritikusnak becézett – kiszolgáló médiában, hogy ők a támadók, az agresszorok. Ha viszont őket támadják meg durván, unfair módon, az csupán jogos kritikának fog minősülni, akkor is, ha húsvágó bárddal vagy viperával próbálják megakadályozni még a pályára lépésüket is.

Ezért érdemes továbbgombolyítani a sporthasonlatot:

vajon hogy áll az a meccs, amit futtában, minden szabályt áthágó huligánokkal szemben kellene megnyerni?

Azt kell mondani: nem is rosszul. Annak ellenére, hogy a bíró az ellenfélnek minden brutális faultot, csontzenét nemcsak megenged, hanem biztatja is ilyesmikre. A Tisza nevű, alaptalanul pártnak nevezett mesterséges képződmény bűvöletében élő cégek által összeállított felmérésekkel szemben az objektív kutatások alapján a jobbközép kormányerők egyértelmű előnyben vannak most is.

Az egyre inkább valamifajta pride-koalíció bizarr képét mutató, a kormányoldalt támogató milliókat már nem is ellenfélnek, hanem eltörlendő ellenségnek tekintő, Brüsszelből vezérelt massza pedig hiába vet be mindent, nem bír egyről a kettőre jutni. Nem képes elhitetni magáról, hogy a 2026-os választás puszta formalitás, s már most a nyakukba kellene akasztani a győztesnek járó aranyérmet.

Feltehetően elkerülte a figyelmüket, hogy a választásokig csaknem tíz hónap még van hátra.

A Brüsszel-függők azonban nemcsak előre hirdetnének eredményt, hanem diszkvalifikálnák a nemzeti érzelműeket, a patrióta hazafiakat. Mert el ne felejtsük megemlíteni: a kormányfő is mondta, hogy nem a Tiszával és Magyar Péterrel vitatkozik, hanem a gazdáikkal. Velük viszont Brüsszelben minden hónapban.

A magukat demokrata és egyéb fedőnevekkel ellátó uniószervilisek azonban mindent elkövetnek a viták elkerülésére. Kizárólag az ellenségnek beállított jobboldal démonizálására koncentrálnak, hogy ne kelljen szóba sem állni a gyűlölet és elsöprés tárgyával, nemhogy polemizálni, miután nem vitaképesek.

A kiinduló rögbihasonlathoz visszatérve: ők nem a pályán, még csak nem is a zöld asztalnál, hanem a mindenható brüsszeli keverőpult alatt, protekcióval, verseny nélkül akarják megnyerni a meccset és megszerezni a hatalmat.

A kormányfő azt mondta: velük azok is rosszul járnak, akik rájuk szavaznak. Hozzátehetjük: az is lehet, hogy még a baloldali politikusok is rosszul járnak, ha magukra szavaznak. Nota bene: illegális pride-ot könnyebb rendezni, mint választást nyerni.