„Ha csak egyetlen zsebe is beszélni tudna, nem mondaná-e rá, hogy hazudik? Hát nem vágná zsebre, amit a zsebe mondana” – hangzik el William Shakespeare A vihar című komédiájában a hajótöröttek cinikus beszélgetése alatt, miután egy óriási vihar egy ismeretlen szigetre sodorta a hajójukat. Mi tagadás, ha a zsebek beszélni tudnának, nagy bajban lennének a globalisták oldalán. Magyar Péter sokat látott zsebe napokig tudna regélni arról, milyen mocskos pénzekkel rakta tele a gazdája, és ezekért a pénzekért milyen mocskos dolgokat kellett megtennie. A feladat egyszerű: bármi rossz dolog történik, a magyar kormány és Orbán Viktor érte a felelős. Előfordul azonban, hogy néha akkorát akar valaki böfögni, hogy az erőlködéstől végül ordítva hányás lesz belőle.

Magyar Péter és a Tisza Párt körül annyi botrány robbant ki az elmúlt napokban, hogy már a moderátorok és a tanácsadók sem tudnak tisztán gondolkodni. Kapkodnak, hibát hibára halmoznak, így sikerült végül teljes komédiát csinálnia a pártvezérnek abból a brutális viharból, ami letarolta az országot, és hatalmas károkat okozott tízezrek otthonában. A Tisza Párt egyre jobban hasonlít egy hajótörést szenvedett legénységre, amely a kapitány miatt egy ismeretlen szigeten rekedt. Az orkánerejű szél sokak gyomrát felforgatja a tiszás hajón, a legtöbb utasnak azonban maga Magyar Péter kavarta fel a gyomrát. A baloldali messiás legújabb produkciójára már csak a legnagyobb tiszás hívek tudtak tapsolni, több ezer ember haragja zúdult Magyar Péterre, akikben végül megfogalmazódott az a kérdés, amit az elmúlt másfél évben egyre többen tettek fel: „Milyen ember az ilyen?”

Egy ember, aki válogatás nélkül képes átgázolni mindenkin, még a sajátjain is, ha az érdekei azt követelik a vihardúlt fejében. Egy ember, aki maximum a lábujja hegyéig képes ellátni, ezért képtelen a döntések következményeivel foglalkozni. Egy ember, aki feljogosítva érzi magát bármilyen szakmai döntésre, miközben sem tudása, sem tapasztalata nincs meg ilyen döntések meghozatalára. Csak merengjünk el a képzelet tengerén azon, hogy egy veszélyhelyzetben mi alapján döntene Magyar Péter emberek életéről, hogyan mérné fel a veszély mértékét, ha képtelen különbséget tenni egy orkánerejű vihar és egy zápor között. Korábban ő maga is bevallotta, hogy a természettudományokhoz kifejezetten buta volt fiatalabb korában is, de az általános iskola azért erre elegendő kellene hogy legyen.

Miután Magyar Péter brüsszeli pénzzel kitömött zsebéből kifújt a szél több ezer honfitársat és szavazót, a pártvezér visszavonulóért kiáltott, de még azt is úgy sikerült megtennie, hogy a nyitva hagyott zsebből még többen eshetnek ki. Előbb törölte a bejegyzését a közösségi oldaláról, majd írt egy olyan bocsánatkérő közleményt, amelynek már az első mondatában leszögezte, hogy nem önszántából cselekszik így. „Sokak kérésére és tanácsára” – írta a bejegyzésben, nem is leplezve, hogy ő maga egyáltalán nem tartja problémásnak a megnyilvánulását, csupán a károk csökkentése és az érdekei kívánták, hogy így tegyen. Az éretlenség netovábbja pedig az volt, amikor kikapcsolta a hozzászólás lehetőségét a posztjában, nehogy megint nyilvánosan rárontson a népharag.

Magyar Péter a miniszterelnöki széket szeretné magának megkaparintani, úgy véli, kiváló tengerészként biztonságosan el tudná kormányozni Magyarországot a veszélyes tengereken. Ő még nem tudja, hogy az üvöltő szelekkel érdemes inkább vigyázni, mert a nyílt vizeken azok legtöbbször olyan irányból támadhatnak, amelyek nemcsak a szelet fújják ki a vitorlából, hanem a nyitva hagyott, tömött zsebeket is.