Kiéheztetnének

– A jogállam én vagyok – kuncogott magában Věra Jourová, miközben az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének magyarországi fejezetét lapozgatta. Mindig is szeretett játszani a szavakkal, ezért nevezte egy izgága, önleleplező interjúban betegnek a magyar demokráciát, ahol a rab­igában sínylődő sajtó miatt az emberek nem ismerhetik meg a valóságot, és ezért teszik rendre rossz helyre az ikszet a választásokon. Nyilván így juttatták a főpolgármesteri székbe a teszetosza Karácsony Gergelyt, így lehetett településvezető a sok nevesincs DK-s és momentumos – teszem hozzá én kacarászva, bár inkább ordítani lenne kedvem, mert gyanítom, a biztos nem erre gondolt.

Nagy divatja van mostanság az uniós tisztségviselők interjúinak. A szerződések egyik őre után a parlament német szociáldemokrata alelnöke is rettenetesen szenvedhetett attól, hogy folyton megegyezésre kell törekednie a sok utólag csatlakozott bugrissal. Gondolta, nehogy már ne mondhassa el a politikai véleményét az önmagától is független újságírónak, ha már annyira érdeklődött nála! – Ki kell pénzügyileg éheztetni őket – harsogta átszellemült tekintettel, akár annak idején egy Obersturmbannführer a bekerített partizánoktól rettegve. És ezzel a kijelentéssel gyakorlatilag el is jutottunk a lényeghez. Ha bárkinek kétsége lett volna azzal kapcsolatban, mi a célja Magyarország és Lengyelország visszatérő vegzálásának a jogállamiság kritériumainak állítólagos megsértése miatt, most az is megvilágosodhatott. Az összes eljárás, jelentés, vita és javaslat egy szóban foglalható össze: zsarolás! Ha az illegális bevándorlás és a dél-európai országok pénzügyi megsegítésének kérdéseiben nem úgy táncolunk, mint ahogy a sorosista baloldal fütyül, elveszik a pénzünket. Ez tiszta képlet, minden más csak maszatolás.

Komolyan gondolja azt valaki, hogy a magyar bírói függetlenség mibenléte lázba hozza a brüsszeli hiénákat? Ha egy jottányit is érdekelné őket, akkor nem csupán egy tucatnyi Soros által pénzelt álcivil szervezet véleményére alapoznák kritikájukat. Megvizsgálták volna például azt is, miért borzolja a magyar társadalom idegrendszerét szinte minden jelentős érdeklődésre számot tartó ügyben olyan ítélet, ami fényévekre áll a többség igazságérzetétől. Megkérdezhettek volna olyan szervezetet is, amelyik évtizedes baloldali elfogultságot sejt a magyar bíróságokon. Mindez persze nem illene az előre megkomponált képbe.

De ugyanez elmondható a korrupcióról vagy a sajtószabadság állásáról is. Kíváncsi lennék, mit ír a német helyzetről a róluk szóló jelentés. Le merték-e írni, mennyi mindent tilos leírni a német sajtóban? Hogyan torzítják, manipulálják a migránsbűnözésről szóló híreket, hogyan hurcolják meg azt, aki nem a balliberális mantrát szajkózza? Mert ha igen, akkor csak információhiányt feltételezhetünk annak az ostobaságnak a hátterében, hogy a jelentés szerint nálunk egyre kevesebb tere van a kormánykritikának, és az emberek kóros információhiányban szenvednek. De ha nem, akkor durva manipuláció áll a háttérben, mondhatni, szemenszedett hazugság a jelentés, ami átvette a szedett-vedett balliberális ellenzék Orbán-fóbiás propagandáját.

Mondjunk tehát ellen Věra Jourová rólunk alkotott torzképének, és ne legyünk agymosott birkák! Lássuk tisztán, hogy az unióban minden a pénz körül forog! Az ellenünk indított eljárások a zsarolás eszközei egy nagy pénzügyi játszmában. Akár jogi köntösbe bújtatják, akár valami homályos alapértékek mentén támadnak, a lényeg, hogy ne nagyon szóljunk bele a nagyok dolgába, mert különben kiéheztetnek bennünket.

A válasz erre egy rövidke mondat, ez azonban nem tűri a nyomdafestéket…