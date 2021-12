Két év alatt közel száz új munkahely jön létre Ajkán

Az új csarnok a termelést kiszolgáló raktárakból, technológiai helyiségekből és termelőterületből áll, ahol több mint ezerféle terméket állítanak elő a legkorszerűbb gyártástechnológiával – mondta Kókai Mátyás, a cég ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a főleg multinacionális vállalatoknak – közöttük a Knorr-Bremse fékrendszerek gyártójának – szállító cég pályázott egy új, háromezer négyzetméteres kutatóközpont megépítésére, ahol tesztlabort is berendeznek. Elmondta azt is, hogy a dolgozók létszámát a tavalyihoz képest ötvennel, 250-re emelték. A következő két évben közel százfős létszámbővítést terveznek – tette hozzá.



Lasztovicza Jenő (Fidesz–KDNP), a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke az ünnepélyes átadáson elmondta, hogy a megyében 42 cég nyert 2 milliárd forintnyi támogatást telephelyfejlesztésre a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól. A regionális fejlesztési tanács tagjaként azt hangsúlyozta, hogy a régióban a kis- és középvállalkozások támogatását helyezik a középpontba, mert a beruházások a munkahelyteremtés mellett jelentős adó- és járulékbevételt hoznak az államnak és az önkormányzatoknak.



Schwartz Béla (MSZP), Ajka polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a társaság az elmúlt öt évben a válság ellenére megduplázta az árbevételét és a nyereségét. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a Kókai Kft. 2010-ben 2,6 milliárd forint árbevételt ért el, és az első félév pozitív eredményére alapozva az idei évre 3 milliárd forintot terveznek. Az ország legnagyobb autóipari gumitermékeket gyártó cége tavaly 600 millió forint adózás utáni nyereséget realizált. Tájékoztatása szerint a cég árbevételének 2010-ben ötven százaléka az exportból származott, az idei évre a kivitel tízszázalékos növelését tervezik. Az ajkai vállalat a világ 14 országába szállít autóipari haszongépjárművek és vasúti szerelvények fékrendszereibe, gépipari berendezésekbe és tömegközlekedési járművekbe alkatrészeket.



Az évente több tízmillió alkatrészt gyártó üzemben a legkisebb minőségi hiba is a megrendelés törlésével jár, ezért a termékeket folyamatosan ellenőrzik és a klimatizált raktárakban állandó hőmérsékleten tárolják. A Kókai Kft. számos magyar és nemzetközi nagyvállalat stratégiai beszállítója, a Knorr-Bremse AG-nek történő szállításokon keresztül Ajkán gyártott alkatrészek épülnek be többek között a Mercedes, a MAN és a SCANIA tehergépjárművek fékberendezésibe is.



(MTI)