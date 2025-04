Egy Porsche sofőrje percekig szórakozott egy buszsofőrrel Budapesten + videó

Nem mindennapi jelenetet rögzített egy fedélzeti kamera: a Bpiautósok által bemutatott videón az látható, ahogy egy Porsche Cayenne sofőrje nem enged ki a buszöbölből egy kék BKV-buszt. A buszvezető vélhetően egy rövid dudaszóval jelezte nemtetszését – ez azonban olaj lehetett a tűzre az agresszív terepjárósnál.

A Porsche sofőrje ugyanis nem hagyta annyiban a dolgot: a következő percekben több alkalommal is szándékosan akadályozta a buszt a haladásban. A felvételen jól látható, hogy olykor meg is áll előtte, és mintha direkt „büntetőfékezéssel” vagy feltartással próbált volna bosszút állni. A jelenet nemcsak a közlekedés többi résztvevőjének okozott kellemetlenséget, hanem veszélyes helyzeteket is teremtett.