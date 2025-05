A Tata szerint már nem menő az osztott fényszóró, de a dízelmotor marad

Fotó: Tata Motors

A Tata Motors 2019-ben dobta piacra Altroz nevű kisautóját, amelynek most bemutatott második generációjánál megszabadultak a kettéosztott fényszórótól, rejtett kilincseket vezettek be és élesebb lett a lámpák megjelenése. Nem változtak a méretek, a 3999 mm-es hossz az indiai adójogszabályokhoz való igazodásnak köszönhető, maradt a 2501 mm-es tengelytávolság is. Megtartották a 90°-ban nyitható oldalajtókat, teljesen új a műszerfal, a központi érintőképernyő 7 vagy 10,25 colos (az alapszinten nem jár egyik sem), a második szinttől digitális klíma, tempomat, teljesen LED-es világítás van a fedélzeten.

Nincs változás a motorkínálatban, az 1,2-es benzines szívó (88 LE) és turbós (110 LE) változatban is elérhető, illetve van földgázzal üzemelő változat is (74 LE), az 1,5-es turbódízel változatlanul 90 lóerős. Legtöbb esetben ötfokozatú kézi kapcsolású a váltó, a benzines turbómotorhoz hatfokoztaú kézi kapcsolású váltót adnak, és annál kérhető automata váltó is. A biztonsági felszerelések terén nem történt előrelépés, a Tata Altroz szériában 6 légzsákot kap és van menetstabilizáló is, a vezetőtámogató rendszereket a csúcsfelszereltségen adott holttérfigyelő jelenti.