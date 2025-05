Békésen szállította a kisbabáját, amikor ütni kezdte az autóját az agresszív büntetőfékező

Egy autós apuka küldött a Bpiautósok szerkesztőségének egy videót és részletes beszámolót egy ijesztő közúti konfliktusról. A férfi február 23-án délután, a 4-es főúton haladt kilenc hónapos kisgyermekével, amikor mögé érkezett a fekete Renault Mégane Grandtour. „Üllő irányából Monor felé 80 km/h sebességgel, majd a lakott területre beérve 50-nel mentem” – írta meg a felvétel beküldője. Mint írja, a mögötte haladó autós semmilyen előzési szándékot nem jelzett, mégis egyre türelmetlenebbnek tűnt. A Monor vége tábla elé érve aztán a fekete Renault hirtelen kivágott és hangos dudálással előzött.

„Két reflektorvillantással jeleztem neki, hogy nem artikulált kellőképpen, amit rögtön büntetőfékezéssel köszönt meg, közel állóra kellett satuznom az autót, hogy ne menjek neki. Majd a biztonság kedvéért még egyszer fékezésre kényszerített, ekkor mutattam neki, hogy veszi a kamera. Indexeltem jobbra, hogy a benzinkútnál félreálljak, mert attól féltem sírni fog a baba a hirtelen fékezésektől. Hősünk lehúzódott és megállt jobb oldalon, és természetesen nem engedett be, majd elém vágott, hogy ne is tudjak besorolni. Átnyúlva az ablakon többször megütötte az autómat és a biztonság kedvéért még azt az ablakot is, ahol a baba utazott.”

Mivel a kislány végül nem ébredt fel, a férfi folytatta útját, de a fekete autó sofőrje nem hagyta annyiban. Újabb személyes konfrontációra került sor, ahol a feldühödött sofőr már testi bántalmazással is fenyegetőzött. „Lassított és jelezte a gyors eszmecsere szándékát, aminek eleget tettem, mert ha másodjára is megállít, akkor újra veszélyeztetni fog engem, a babát és másokat. Az zavarta, hogy lakott területen kívül – szerinte – 70-nel, lakott területen belül 40-el mentem, és rá mertem villogni, amikor ő békésen megelőzött. Ekkor megnéztem az autómat, hogy van-e sérülése az ütések után, konstatáltam, hogy szerencsére nincs. Elmondtam neki, hogy Monor előtt 80-nal, Monoron 50-nel hajtottam. Ekkor mutattam meg neki a kamerát, hogy integessen a nézőknek, de ő integetés helyett kilátásba helyezte az árokba való átmozgatásomat, ha még egy szót szólok" – zárta sorait az apa.