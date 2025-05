Csúcsfelszereltséggel bővítették a Lada Granta-választékot

Alkatrészellátás tekintetében kezd normalizálódni a helyzet Oroszországban – az értékesítés más tészta –, ezért most, hogy újra hozzájut a kellő alkatrészekhez, a Lada piacra dobta a Granta csúcs felszereltségeit, ami a szedán és ferdehátú esetén #Club, a terepes körítésű Cross kombinál #Quest névre hallgat. Hátra is elektromos ablakemelő kerül, széria az automatikus klímaberendezés és a tempomat, a biztonsági felszereléseket riasztó, távirányítós központi zár, immobilizer és ködlámpák jelentik. Továbbra is felárat kell fizetni a parkolóradarért, a fűthető első ülésekért, a két légzsákért, a fűthető szélvédőért, az Enjoy Pro érintőképernyős fejegységért és a tolatókameráért, vagy épp a 16 szelepes motorért. Az új csúcsfelszereltségekkel már 20 változatban vásárolható meg a Lada Granta, a Standard alapváltozat (90 LE) Oroszország legolcsóbb új autója 749 900 rubeles (3,26 millió Ft) indulóáron. A Lada Granta Sedan #Club indulóára 1 269 000 rubel (5,53 millió Ft), a Lada Granta Cross #Quest indulóára 1 270 000 rubel (5,53 millió Ft).