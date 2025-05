Elsodort egy motorost egy figyelmetlen autós az M85-ösön + videó

A jó idő beköszöntével megkezdődött a motorosszezon is, egyre több a kétkerekű jármű az utakon, ami egyre több balesettel jár együtt. Az MKIF friss videója egy, az M85-ös autóúton – még április utolsó napján – történt balesetet mutat meg. A középső sávban érkező autó sofőrje nem nézett a jobb oldali visszapillantó tükörbe, és máshogy sem győződött meg arról, hogy szabad-e a sáv, így sávváltáskor elsodorta a tőle jobbra haladó motorost. Bár a bukás után fel tudott állni a kétkerekű vezetője, súlyos sérüléseket szenvedett, viszont az eset könnyen tragédiával is végződhetett volna.

A motorokkal – adottságaik miatt – könnyebben és gyorsabban lehet irányt váltani, mozgásuk dinamikusabb, kisebb felületük miatt nehezebben észrevehetők, ezért is fontos, hogy az autósok sávváltáskor is, haladáskor is külön figyeljünk rájuk!