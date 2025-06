Harcba küldik az álcázott Renault-prototípusokat

Az orosz állami tulajdonban lévő Kamaz teherautógyár rendszeresen küld segélyszállítmányt a háborúba, most épp arról adtak hírt, hogy 90 tonnányi felszerelést és ellátmányt küldtek a fegyveres erők segítésére. Az olyan megszokott felszerelések, mint drónok, daruval szerelt teherautók, álcahálók és rádiózavaró berendezés (drónelhárítás) mellett azonban most három személyautót is küld a teherautógyár, amelyek történetesen még mindig az álcájukat viselő Renault-prototípusok.

Ezeket az autóknak – egy Sandero Stepway és két Logan Stepway – az orosz piacra adaptálásán a Lada fejlesztőrészlege dolgozott, csak aztán kitört a háború, és leállt a projekt, nem lett semmi a 2022-re tervezett helyi sorozatgyártásból. Az autókat nem semmisítették meg, hanem azok átkerültek a szintén állami Kamaz teherautógyárhoz, ahol most a háborús övezetbe küldik azokat. Kérdéses azonban, mennyire örülnek majd a katonák olyan járműveknek, amelyek működése nem feltétlenül megbízható, hiszen ebben a stádiumban még nem a végleges alkatrészekkel szerelik a prototípusokat.