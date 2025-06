Sportautónak képzelik az alvázas Nissan terepjárót

Több mint 40 éve készít sportos autókat a Nismo, azaz Nissan Motorsport, és egész eddig megúszták azt, hogy a 74 éves múltra visszatekintő Patrol/Armada nevű terepjáróhoz nyúljanak. Most azonban először Észak-Amerikában debütál a Nissan Armada Nismo, amelynél extra légterelőkkel és 35 lóerővel próbálják meggyőzni a vásárlókat arról, hogy igenis lehet sportos egy 2,8 tonnás tömegű alvázas terepjáró.

Annyiból fenntartással kell kezelni a dolgot, hogy a légrugós felfüggesztést áthangolták és közvetlenebb kormányművet is beépítettek, de a 3,5 literes V6-os biturbó csak akkor szállítja az ígért 460 lóerőt, ha az ügyfél prémium benzint (az USA-ban ez 95-ös oktánszámot jelent) tankol, ellenkező esetben marad a 425 lóerős tudás. A kipufogórendszer is úgy lett hangosabb, hogy mesterségesen, azaz hangszóróból érkező aláfestéssel dolgoznak. A nagy sietéssel annyiból továbbra is vigyázni kell, hogy a 22 colos kovácsolt alufelnikre továbbra is négyévszakos abroncsokat szerelnek gyárilag.

Kívül is felbukkan a piros szín, ami igazán az üléskárpiton uralkodik el, az első üléseknél megnövelték az oldalsó párnák méretét, és fémpedálokat adnak. A Nissan Armada Nismo egyedi vonása a Stealth Grey nevű szürke fényezés.